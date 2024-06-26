Один из самых больших запретов, когда хотите похудеть, - сладости и высококалорийная пища.

Появление жира на животе может быть вызвано многими факторами, в частности генетикой, отсутствием физических упражнений или перееданием. Существует много диет и продуктов, которые сжигают жир на животе, но портал Parade назвал самые действенные советы диетологов.

Так, специалисты утверждают, что на самом деле мы не можем ориентироваться на конкретные участки нашего тела для похудения. Нужно худеть в целом, и в процессе вы сможете избавиться от жира с живота.

"Я всегда прошу своих клиентов перестать делать одну вещь, если они действительно хотят избавиться от большого живота. Я говорю им употреблять меньше или полностью прекратить употребление высококалорийной сладкой пищи. В частности, пирожные, пончики, конфеты, мороженое, печенье и т.д.", - говорит одна из диетологов. Видео дня

Исследования National Library of Medicine свидетельствуют о том, что именно очень вкусная, ароматизированная, обработанная и сладкая пища приводит к появлению жира на животе. Если же основой вашего рациона является именно такое меню, то перейти на холодную индейку или диетический суп будет нелегко. Специалисты говорят, что не нужно отказываться от таких блюд навсегда. Для большинства здоровых людей сладости вполне подходят, если их есть раз или два в неделю, а ваш рацион будет состоять преимущественно из цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, нежирный белок (птица, рыба, тофу, фасоль и бобовые), а также жиры, такие как оливковое масло и авокадо.

Отмечается, что эти продукты не только богаты основными витаминами и минералами, в которых нуждается ваше тело, но и белками и клетчаткой, которые помогают дольше оставаться сытыми, уменьшая вероятность переедания. В то же время если же вы не можете отказаться от сладкого, диетологи советуют отдавать предпочтение сушеным фруктам, в частности, черносливу, ягодам, грушам, ананасам. Это поможет удовлетворить тягу к сладкому низкокалорийными продуктами.

Сокращение высококалорийных сладостей - это лишь одно изменение, которое вы можете сделать, чтобы уменьшить жир на животе. Есть много других шагов, которые помогут потерять вес и укрепить здоровье. Вот другие шаги приводит издание, которыми вы можете воспользоваться, чтобы навсегда избавиться от жира на животе:

Готовьте сами

Тогда вы лучше знаете, какие продукты используете и, какие добавки добавляете. Кроме того, согласно исследованиям, люди, которые часто едят вне дома, потребляют больше калорий, особенно в виде жира и сахара.

Употребляйте низкокалорийные напитки

Если вы хотите похудеть и избавиться от жира на животе, прежде всего надо отказаться от высококалорийных напитков, таких как газированная вода, сладкие кофейные напитки и алкоголь. Вместо этого рекомендуется отдать предпочтение натуральным фруктовым сокам, обычной воде или несладкому чаю или кофе.

Много двигайтесь

Если вы действительно планируете избавиться от жира на животе, физические упражнения являются обязательными. Одно исследование, которое наблюдало за людьми, которые уменьшили потребление калорий, и за теми, кто уменьшил потребление калорий и занимался спортом, показало, что хотя и обе группы теряли вес, но те, кто занимался физическими активностями показал значимую потерю жира на животе.

"Сосредоточьтесь на укреплении мышц с помощью силовых тренировок, пилатеса или других силовых упражнений по крайней мере два-три раза в неделю. И не забывайте о кардио упражнениях. Бег, ходьба, плавание, танцы или другие аэробные упражнения, которые приносят вам радость и ускоряют сердцебиение, - это отличные варианты. Начните заниматься спортом не менее 30 минут несколько раз в неделю и вы сразу заметите результат", - отмечают диетологи.

Высыпайтесь

Нужное количество сна в сутки также значительно поможет потерять жир на животе и вес в целом. Как известно, крепкий сон может значительно помочь контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес. Так, исследования показывают, что недостаточный сон (менее 7-8 часов) нарушает баланс гормонов, которые регулируют аппетит. Это может привести к усилению голода и тяги, особенно к высококалорийной, обработанной пище с высоким содержанием сахара, которая является основной причиной жира в животе.

Другие исследования показывают, что отсутствие сна повышает выработку гормона стресса кортизола, который может способствовать накоплению жира в области живота. Чтобы избежать этого, создайте благоприятную среду для сна - сохраняйте в комнате прохладу и темноту, создайте тишину, используйте ушные затычки или аппараты белого шума, чтобы не отвлекаться на нежелательный шум.

Как ранее писал УНИАН, женщина в течение 2 недель ежедневно бегала вверх и это удивительно повлияло на ее тело. Такие естественные препятствия - отличный способ напрячь мышцы и улучшить кардио фитнес.

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