Это опрятные, элегантные и шикарные имена.

Названы самые широко используемые имена для девочек, которые предпочитают состоятельные люди для своих детей. Эти имена будут особенно популярными в следующем году.

Имена для девочек 2024 - список

Если имя может дать первое впечатление о человеке, то имя богатой девушки говорит о том, что у нее есть коллекция дизайнерских сумочек и платиновая карта. Она высокообразована, много путешествовала, культурна и, вероятно, у нее потрясающий маникюр.

Это опрятные, элегантные и шикарные имена. В перечень вошли такие:

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Блэр (происходит от шотландского гэльского слова blàr, которое означает "равнина");

Слоан (фамилия, ставшая именем, происходит от ирландской фамилии Ó Sluaghadháin и означает "рейдер");

Ванесса (это литературное вымышленное имя, придуманное Джонатаном Свифтом для его стихотворения "Каденус и Ванесса");

Хэдли (переводится как "поле вереска"; так звали первую жену Эрнеста Хемингуэя - Элизабет Хэдли Ричардсон);

Пайпер (бодрое, милое имя, происходит от латинского Pipere, что означает "подглядывать", и использовалось для описания человека, играющего на дудке или флейте);

Куинн (гендерно-нейтральное имя, является англизированной версией гэльской фамилии Куинн, что означает "потомок Конна" (Конн - ирландское имя, означающее "мудрый" или "вождь");

Пенелопа (происходит от слова "пенелопс", что означает "утка", или от слова "пене", что означает "ткач");

Элеонора (считается, что королева Аквитании Элеонора XII века была первой носительницей этого имени и что первоначально ее звали Энор, в честь ее матери);

Грир (происходит от того же корня, что и Грегори: греческого gregoros, что означает "бдительный");

Харпер (возникло как профессиональная фамилия человека, который играл на арфе; до сих пор используется как фамилия);

Лейтон (унисекс-имя, происходит от фамилии Лейтон, которая является английским географическим названием, происходящим от древнеанглийской фразы, означающей "город с садом порея");

Брук (происходит от древнеанглийского слова Brooke, так называли человека, который жил у ручья);

Пейсли (фамилия, происходящая от одноименного шотландского города; также это название популярного рисунка ткани);

Бринн (слово "брин" на валлийском означает "холм");

Фаллон (происходит от ирландской гэльской фамилии Ó Fallamháin, что означает "лидер").

Ранее УНИАН называл самые популярные имена для мальчиков и девочек в новом году.

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