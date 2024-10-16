Осенью плесень в домах начинает появляться куда чаще, но есть средство, которое поможет с ней справиться.

Осенью с понижением температуры в домах и квартирах часто появляется плесень. Особенно такое случается, если сушить белье внутри помещений. Из-за сушки белья внутри помещений. Известно, что плесень любит влажные условия, которые как раз и становятся идеальными с наступлением холодов. Плесень может поселиться не только на подоконниках, но и на мягкой мебели из-за их ее способности впитывать влагу, пишет Express.

Моника Пуччио, эксперт Sofa Club, поделилась эффективными советами по удалению плесени с мягкой мебели. По её словам, в холодные месяцы конденсат, который образуется на прохладных поверхностях, способствует росту плесени. Она говорит, что диваны, расположенные рядом с влажными стенами, особенно уязвимы.

Для борьбы с плесенью Моника рекомендует два простых средства - белый уксус и пищевую соду.

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Как избавиться от плесени - способ эксперта

Смешайте чайную ложку соды с двумя чашками воды и нанести эту смесь на поражённый участок с помощью распылителя.

Протрите место мягкой щеткой и промойте теплой водой.

Затем для дополнительного очищения и дезинфекции распылите белый уксус, который также помогает убить плесень.

Эксперт советует проводить процедуру в дневное время, чтобы мебель успела хорошо просохнуть. Чтобы плесень не появилась вновь, оставляйте зазор между мебелью и стеной для циркуляции воздуха. Если диван стоит у стены, то лучше выбрать внутреннюю стену, чтобы избежать конденсата на холодных внешних стенах.

Также эксперт предлагает купить осушитель воздуха, который помогает снизить уровень влажности в помещении, что существенно уменьшает риск появления плесени.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 комнатных растений, которые помогут избавиться от плесени в доме.

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