Рекомендуется, не мыть виноград сразу после покупки.

В сети дали совет, как сделать так, чтобы виноград не стал вялым за пару дней, а хранился свежим и хрустящим неделями.

Репортер по стилю жизни Express.co.uk Софи Харрис научилась, как хранить виноград в холодильнике в течение трех недель, и поделилась своим "гениальным решением" со всеми.

"Виноград, как правило, портится или покрывается плесенью через несколько дней, потому что в нем много воды и тонкая кожица, что делает его восприимчивым к бактериям. К счастью, я освоила хранение винограда, и теперь он хранится в моем холодильнике около трех недель, оставаясь твердым и хрустящим", - поделилась автор.

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Как хранить виноград в холодильнике - совет

В первую очередь, Харрис порекомендовала, покупая виноград, выбирать с крепкими, слегка зелеными стеблями и не мыть его сразу, сохраняя ягоды сухими.

"Важно хранить его в правильном месте, так как виноград, оставленный при комнатной температуре, станет несъедобным через пару дней. Я храню виноград в холодильнике, выбирая ящик для фруктов и овощей", - отметила репортер.

Кроме этого, Харрис использует специальный контейнер для хранения продуктов с вентилируемой корзиной и герметичными зажимами.

"Виноград не будет храниться долго, если у него нет вентиляции, поэтому я оставляю зажимы открытыми", - отметила автор и добавила, что такой способ хранения обеспечивает то, что виноград не покроется плесенью и сохранит свою приятную хрустящую текстуру в течении трех недель.

Напомним, ранее УНИАН писал, как хранить грецкие орехи, чтобы они не отсырели.

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