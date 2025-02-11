Для этого вам понадобится одна кухонная вещь.

Сыр является важным ингредиентом для приготовления многих блюд, однако вы можете быть разочарованы, когда найдете его в холодильнике испорченным, пишет Express.

Многие люди не понимают, что сыр является достаточно чувствительным продуктом, поэтому если его хранить в условиях, где есть повышенная влажность, то он покроется плесенью. Однако если на него попадает очень много воздуха, то он может покрыться корочкой и стать твердым.

В то же время бывший сыродел и автор кулинарной книги Эрика Кубик рассказала о самой большой ошибке при хранении сыра, а именно заворачивать его в полиэтиленовую пленку из магазина.

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"Сыр живой и дышит, а это значит, что ему нужен кислород и влажность, чтобы оставаться свежим и вкусным. Я знаю, что удобно хранить сыр в полиэтиленовой упаковке, но не менее важно правильно о нем заботиться. Правильное хранение сыра очень простое и занимает всего несколько минут фактических усилий", - объяснила эксперт.

По ее словам, если хранить сыр завернутым в полиэтилен, то он "задыхается", из-за чего теряет свой вкус и становится твердым, как кирпич. Пластик тоже создает очень влажную среду, поэтому если в сыре задерживается очень много влаги, то он, вероятно, станет скользким и покроется плесенью.

Поэтому Кубик советует снять полиэтиленовую пленку как можно быстрее сразу после того, как вы вернулись домой из магазина. После чего заверните сыр в бумагу для выпечки или специальную бумагу для этого продукта, которую можно использовать много раз.

Однако нельзя оставлять сыр открытым, ведь в холодильнике он может быстро высохнуть и покрыться неприятной корочкой. Если вы заметили твердую корочку на сыре, то просто срежьте ее ножом, чтобы сохранить продукт свежим.

"Или же заверните сыр в пергамент или бумагу для мяса. Перед тем, как закрыть молнию, убедитесь, что в пакете осталось немного воздуха, чтобы сыр имел достаточно кислорода и влаги. Ваш сыр должен оставаться вкусным, свежим и иметь идеальную текстуру гораздо дольше, чем обычно. Точный срок хранения сыра зависит от его типа: свежие сыры, такие как рикотта, всегда хранятся всего несколько дней, тогда как сыры со шкуркой, выдержанные сыры и голубые сыры могут оставаться свежими неделями", - подчеркнула эксперт.

Другие советы экспертов

Ранее стало известно, как хранить красную икру в открытой банке. Эксперты советуют переложить продукт в стеклянную емкость, закрыть плотно крышкой и поставить на полку холодильника, которая ближе всего к морозилке. Таким образом икра сможет простоять еще 2-3 суток.

Также эксперты рассказали, как хранить хлеб без хлебницы как можно дольше. В частности они рекомендуют завернуть его, ведь хлеб нуждается в защитном слое от воздуха и влаги.

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