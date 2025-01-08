Рассказываем, как хранить красную икру в жестяной банке после того, как ее открыли.

Бутерброды или канапе с красной икрой часто подают на праздничный стол. Однако бывают случаи (оказывается), когда в банке остается икра. Многие, слегка прикрыв баночку, отправляют ее обратно в холодильник, но спустя несколько часов продукт заветривается и может начать портиться. Давайте разберемся, сколько можно хранить красную икру в холодильнике в открытой таре и как правильно это делать.

Как хранить икру в жестяной банке после ее открытия

Правило первое: лучше открытую икру не хранить, а постараться съесть в тот же день. Но если "одолеть" ее у вас не получилось, тогда парочка советов, как правильно хранить красную икру в открытой таре:

перекладываем продукт в стеклянную емкость (пластиковую тоже можно, но стекло все-таки лучше);

закрываем плотно крышкой;

ставим на полку холодильника, которая ближе всего к морозилке.

Так икра может простоять еще примерно 2-3 суток.

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Важно: в жестяной банке хранить икру, а также любого вида консервы нельзя - открытый край банки вступает в реакцию с пищей и в нее могут попасть тяжелые токсичные металлы.

Можно ли хранить красную икру в морозилке

Если говорить о том, при какой температуре хранить красную икру, то идеальной для нее считается t от -4°C до -6°С. Продукт без консервантов хранится до 4 месяцев, с консервантами - до года.

В обычных холодильниках при температуре +4°С неоткрытая банка икры может простоять 2 недели.

Некоторые хозяйки умудряются замораживать икру (а почему бы и нет?) - заморозка продлевает жизнь многим продуктам. Но в случае с икрой этот "фокус" не проходит: при заморозке икра теряет свои вкусовые качества, а после разморозки - и внешний вид.

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