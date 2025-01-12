Держать сыр в дверце холодильника - неправильно, ведь там он быстрее портится и засыхает.

Сыр - продукт, который очень быстро портится или засыхает, если его неправильно хранить. Однако существует доступный способ предотвратить высыхание сыра или появление на нем плесени. О нем рассказали пищевые эксперты из Virginia Hayward на страницах издания Express.

В холодильнике под воздействием сухого воздуха сыр быстро покрывается твердой корочкой. К тому же он может потерять свой вкус, если вы оставите его открытым. В основном люди заворачивают этот продукт в пищевую пленку или фольгу, чтобы он дольше оставался свежим, однако эксперты считают, что это один из худших способов хранения.

"Если плотно завернуть сыр в пластик, это означает, что он не может дышать или выделяет газы внутри сыра, которые затем могут накапливаться, вызывая довольно неприятные запахи и вкус. Пластик также задерживает всю влагу внутри, которая затем становится средой для размножения вредных бактерий", - пояснили эксперты.

Видео дня

Другим вариантом, к которому часто прибегают, является алюминиевая фольга. Это немного лучше пластика, но "все равно не лучший выбор, если вы хотите, чтобы ваш сыр был свежим". Ведь фольга также может задерживать влагу и бактерии в сыре, к тому же она придаст продукту привкус металла.

Между тем лучший способ сохранить сыр дольше свежим - дважды завернуть его в бумагу для выпечки, уверяют эксперты, поскольку это и защитит продукт, и обеспечит небольшой поток воздуха к нему.

Специалисты отметили, что сыр является "живым продуктом, и ему нужно дышать, чтобы избежать слизи и плесени". Однако слишком большое количество воздуха может быстро его высушить. А вот бумага для выпечки будет пропускать оптимальное количество воздуха, чтобы сыр оставался свежим и не подсыхал.

После того, как вы завернули сыр в два слоя бумаги для выпечки, его можно положить в пластиковый контейнер, накрыть крышкой и хранить в верхней части холодильника, где температура обычно остается постоянной.

Однако не стоит держать сыр в дверце холодильника, поскольку он очень чувствителен к перепадам температуры, и под их воздействием может быстрее испортиться, а воздух от открытой дверцы может быстрее высушить сыр.

Эксперты убеждают: лучше всего хранить сыр в верхней части холодильника или в ящике, поскольку они, как правило, имеют наиболее постоянную температуру в холодильнике, поэтому продукт не пересохнет.

УИНАН ранее рассказывал, какой сыр самый полезный для здоровья. По словам диетолога, сыр может стать ценной частью здорового рациона, ведь он содержит высококачественный белок, кальций, калий, магний и витамины группы В.

Некоторые сорта, особенно выдержанные, но не пастеризованные, также содержат полезные пробиотики, которые поддерживают пищеварение и общее состояние здоровья.

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, среди сыров, богатых пробиотиками, - швейцарский, проволоне, гауда, чеддер, эдам.

Вас также могут заинтересовать новости: