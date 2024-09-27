В Украине не утихает ажиотаж вокруг картофеля: сколько уже стоит килограмм

Оптовые цены на картофель в Украине сейчас самые высокие, как минимум за последние 7 лет.

Цены на картофель в Украине продолжают стремительно дорожать. Основной причиной подорожвания стало то, что фермеры продают небольшие объемы овоща, потому что основную часть урожая закладывают на хранение.

Аналитики EastFruit сообщили, что на данный момент украинские фермеры продают картофель оптом по 15-20 грн/кг ($0,36-0,48/кг), что в среднем на 18% дороже, чем на предыдущей неделе.

По словам производителей, спрос на продукцию сейчас существенно превышает предложение, а фермеры предпочитают заложить максимальные объемы качественной продукции для длительного хранения. Они считают, что в связи с ситуацией на рынке цены на овощ будут и дальше дорожать.

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Кроме того, рынок беспокоят сообщения о резком снижении производства картофеля в северных и центральных регионах Украины из-за засухи.

Отмечается, что в аналогичный период 2023 года производители продавали картофель в среднем на 65% дешевле, чем в этом году. При этом оптовые цены на картофель в Украине сейчас самые высокие, как минимум за последние 7 лет.

Причиной сложившейся ситуации операторы рынка называют снижение урожайности овоща в этом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации, в частности, жаркая засушливая погода на всей территории страны на протяжении всего июля.

Цены на продукты в супермаркетах Украины

В Auchan картофель продают по 24,20 грн/кг.

В Сильпо овощ можно купить чуть дороже – 25 грн/кг.

При это в АТБ картофель обойдется в 24,95 гривни за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Госстате сообщили, что в августе оптовые цены в Украине у производителей промышленной продукции выросли на 31,2% в сравнении с августом 2023 года. Отмечается, что больше всего выросли цены на молочные продукты.

Стоит отметить, что на прошлой неделе оптовыен цены на ряд овощей значительно увеличились. На ситуацию повлияли погодные условия и сезонные факторы.

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