По словам сомелье, такой способ хранения бокалов уменьшает количество пыли и частиц, которые на них накапливаются.

В организации своего пространства на кухне хозяева используют различные способы и располагают предметы так, как им нравится. Однако многих интересует вопрос, как правильно ставить бокалы для вина - вверх или вниз, об этом рассказали в Southern Living.

По словам экспертов, правильный способ хранения бокалов зависит от того, как часто вы пользуетесь посудой и какая она именно у вас.

В частности менеджер по напиткам и сомелье Брайан Уайт отмечает, что всегда лучше хранить бокалы для вина вверх дном. Такой способ хранения уменьшает количество пыли и частиц, а также помогает избежать разбития.

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Где стоит хранить бокалы для вина?

Сомелье советует хранить бокалы, учитывая как тип шкафа, так и их высоту.

"Дома я храню их в не очень высоком шкафу, чтобы уменьшить вероятность разбития", - пояснил эксперт.

В то же время другой эксперт Лаура Райалс согласилась с Вайтом и добавила, что закрытое хранение поможет избежать разбития.

"Оставляйте пространство между бокалами на полке, чтобы они не дребезжали друг о друга, и добавьте в шкаф подложку или коврик, который поможет удерживать бокалы на месте", - рекомендует Райалс.

Нужно ли хранить хрустальную и стеклянную посуду по-разному?

Несмотря на деликатность хрусталя, Райалс советует хранить хрустальные бокалы для вина ободком вверх, чтобы они не повредились, ведь это самая хрупкая часть бокала.

"Хранение бокалов в вертикальном положении уменьшает нагрузку на ободок, что помогает предотвратить его разбитие", - объяснила эксперт.

Если вы храните бокалы таким образом, то не забывайте о пыли, которая собирается и хорошо промывайте их перед подачей на стол. Если вы имеете открытые полки, то убедитесь, что хрусталь не попадает под прямые солнечные лучи, ведь ультрафиолет может изменить цвет таких бокалов.

Другие советы по ведению домашних дел

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