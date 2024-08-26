Этот овощ на 95% состоит из воды.

Калий является одним из важных минералов, которого не хватает многим людям в повседневном рационе. В частности калий помогает мышцам сокращаться и поддерживает уровень жидкости в организме в норме. Если вам не хватает этого вещества в организме, то можете попробовать есть кабачки. Известно, что чашка вареных кабачков содержит 475 миллиграммов калия, что примерно на 50 миллиграммов больше, чем в среднем банане, пишет Health Digest.

Также вас может удивить та информация, что вареный кабачок на 95% состоит из воды, что больше чем в арбузе и персиках. Поэтому это означает, что они могут не только поддерживать водный баланс, но и контролировать кровяное давление.

Согласно статье в журнале Clinical Hypertension 2024 года, диета с высоким содержанием калия может снизить артериальное давление на 11 миллиметров ртутного столба у людей с повышенным артериальным давлением, поэтому кровяное давление может быть снижено еще больше, если люди также ограничат потребление натрия.

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"В статье высказывается предположение, что соотношение натрия и калия может быть более важным для снижения артериального давления. При условии, что вы не готовите кабачки в соленой воде, в кабачках содержится только 5,4 миллиграмма натрия. Это здоровое соотношение 1 к 88. Аналогичная порция картофеля фри из McDonald's имеет соотношение 1 к 3. (Кстати, картофель также содержит больше калия, чем банан)2, - рассказывают в материале.

Кроме того, кабачки имеют и другие преимущества для здоровья. В частности этот овощ содержит 25% рекомендуемой суточной нормы витамина C, который помогает организму бороться со свободными радикалами и уменьшать воспаление.

"Приготовленный кабачок также содержит 10% витамина А в форме бета-каротина, который является еще одним антиоксидантом, который также сохраняет ваши глаза здоровыми. (В сыром кабачке не так много витамина А, как в вареном.) Говоря о здоровых глазах, вы найдете здоровую дозу лютеина и зеаксантина, которые защищают ваши глаза от чрезмерного количества ультрафиолета и синего света. Кабачки также содержат много витаминов группы В, таких как фолат, рибофлавин и В6", - отмечают в издании.

Как снизить кровяное давление

Ранее были названы травы, которые помогут снизить кровяное давление. В частности речь идет о базилике, чесноке, корице, петрушке и других травах. Включение этих трав в ежедневный рацион, а также поддержание сбалансированной диеты и здорового образа жизни может помочь справиться с гипертонией.

Также кардиолог рассказала о том, как бороться с гипертонией и высоким холестерином.

"Здоровая диета может помочь снизить кровяное давление. Она должна включать высокое содержание цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой. При этом потребление соли сводится к минимуму - до менее 1500 мг в день и подслащенных напитков - менее 450 калорий в неделю", - отметила она.

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