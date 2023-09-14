Девушка решила положить конец скучным онлайн-знакомствам.

Модель Каролина Гэтис так устала от сайтов знакомств и неудач в личной жизни, решившейся на отчаянный шаг. Девушка вышла на улицы Нью-Йорка с бумажным объявлением.

О своей выходке девушка рассказала в социальных сетях. По ее словам, эта маленькая авантюра была довольно удачной.

Каролина вышла на людные улицы мегаполиса с коротким объявлением на куске картона. "Ищу мужчину" - написала девушка.

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Реакции людей были разными: некоторые с удивлением смотрели на девушку, а кое-кто желал ей успеха в поисках любимого. Похоже, девушка на пути к замужеству, ведь один из мужчин "подошел и забрал ее".

"Один парень в конце увидел баннер, подошел и забрал меня-сейчас я с ним на связи, мы общаемся друг с другом. Посмотрим, что будет в будущем", - призналась девушка.

Этот трюк Каролина испробовала ранее, когда решила, что ей нужны деньги на духи Chanel. Несколько незнакомцев решили ей помочь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что девушка развелась с мужем всего через 24 часа после свадьбы из-за того, что он не уважал ее границ. Родные ее не поддержали.

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