В разрыве пары виновата одна выходка, которую жених считал веселой.

Женщина развелась с мужем лишь через 24 часа после свадьба из-за того, что он не уважал ее границ.

Как сообщает The Mirror, 27-летняя девушка была в отношениях со своим теперь уже бывшим мужем в течение трех лет, прежде чем согласилась стать его женой. Накануне свадьбы она попросила любимого воздержаться от одной выходки - не разрушать свадебный торт стоимостью 500 долларов об ее лицо.

"Я никогда не знала, чтобы он был эгоистом. Эти проблемы возникли, когда эти бессмысленные видеоролики с бросанием торта в лицо стали популярными, и мой муж считал их смешными. Я никогда не считала их смешными, и он это знает, но он всегда показывал мне видео с теми бедными женами, самый счастливый день которых разрушил их глупый партнер ради дешевых развлечений. Он также знает, что у меня есть история с бросанием тортов", - рассказала возмущенная женщина.

Видео дня

Далее она объяснила, что мама "испортила" ее 17-й день рождения, бросив торт в лицо, разрезав лоб неудачно поставленным украшением. В тот день она тоже просила не толкать ее лицом в торт.

"Она пообещала, и я ей доверилась. Мне сделали красивую прическу и макияж, когда я задувала свечи, моя мама сунула голову в торт, и одно из украшений на торте в итоге порезало мне лоб. Недостаточно пойти в больницу, но достаточно для значительного кровотечения. Мой день рождения был испорчен. Я закрылась в комнате и больше не вышла к гостям. Моя мама до сих пор считает меня нахалкой из-за этого", - отметила девушка. Об этой истории знал и жених.

"Я сказал ему, что если он когда-нибудь сделает со мной что-то подобное, я оставлю его. Он начал смеяться, но я не шутила", - отметила девушка.

В день свадьбы жених сунул свое лицо любимой в дорогой торт. Возмущенная женщина сбежала со своей свадьбы, вызвала такси и вернулась в их общий дом, чтобы собрать свои вещи.

"Все было идеально, я была счастлива, он был счастлив. Я была в восторге от нашей новой жизни. Я чувствовала себя принцессой в своем пушистом белом платье и уложенной прическе с идеальным макияжем. Это были бесценные мгновения, которые я хотела бы вспомнить. Мы подходим к части разрезания торта, и когда я поворачиваюсь к нему, он берет огромный кусок нашего свадебного торта и бросает его мне в лицо. Казалось, что на несколько мгновений все происходило в замедленном режиме. Он просто смеется, а потом говорит: "Видела бы ты свое лицо". И продолжает смеяться. Другие люди в толпе (в основном моя семья) тоже смеются надо мной. Тогда я просто начинаю уходить, он понимает, что я ухожу, и пытается догнать меня. Я отталкиваю его и заказываю Uber. Гости пытались меня вернуть. Я сажусь в Uber и уезжаю", - вспоминает девушка.

Ее муж, семья и его семья оборвали ее телефон пропущенными звонками и проигнорированными сообщениями, призывая невесту вернуться на свадьбу и извиниться за свое поведение. Она добавила: "Мой муж звонил, уговаривая вернуться и поговорить. Он уверял, что сожалеет об этом поступке, ведь не думал, что это меня так поразит".

"Это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, и он пристыдил меня перед всеми за какую-то шутку, которую, как он знал, я ненавижу. Мало того, он испортил торт за 500 долларов. Он испортил мой макияж, прическу и верхнюю часть моего платья", - отметила девушка.

Проведя ночь в отеле, женщина решила подать на развод, полагая, что все может стать хуже, если он не сможет уважать одну простую границу в первые несколько часов их брака.

"Я решила поговорить с ним откровенно утром следующего дня. Я ухожу от него. Я решила позвонить ему и узнать, почему он это сделал. Он сказал мне, что считал это смешной выходкой. Он думал, что сделает это на свадьбе, в самый счастливый день, поэтому сможет изменить мое мнение об этой традиции и получить баллы от моей семьи. Затем он сказал мне, что сожалеет, что я восприняла это как неуважение. Я сказала, что он должен извиниться за то, что причинил мне боль. Где тут "извини"? Я сказала ему, что он не извинился. Все его "извинения" были наглыми", - вспомнила женщина.

Она также напомнила, что у нее плохие отношения с большинством членов ее семьи. Родные причиняли ей боль словесными оскорблениями и публичным унижением. Впрочем, жених заявил, что она просто не понимает шутки, поэтому извиняться он не будет.

Девушка заметила, что парень пытался подружиться с семьей, которая систематически ее унижала, а не с ней.

"Дело не в том, что ты испортил мое платье, прическу или даже торт. Ты знал, что это для меня травматическая выходка. И тебе было все равно", - сказала девушка.

Мужчина попытался оправдаться, что свадьбу испортил не он, а она, когда сбежала. Он сказал, что любит свою жену и я не хочет расставаться из-за этой "ерунды".

"Я сказала ему, что не вернусь домой, и дело даже не в торте, а в том, что я не могу быть с мужчиной, который не извинится, когда он не прав, и который обвиняет свою вторую половинку. Он начал кричать на меня и проклинать. Я бросила трубку", - вспомнила девушка.

Она утверждает, что экс-возлюбленный, видимо, пожаловался на ее поведение семьи, ведь родные начали звонить ей через несколько минут.

"Моя мать говорила мне, что я останусь одна, потому что не принимаю шутки, и я никогда не смогу удержать мужа своим поведением", - вспомнила она.

В то время как большинство пользователей хвалили ее за то, что она постояла за себя, другие призывали поговорить с психотерапевтом обо всем, что произошло. Один пользователь сказал: "Реплики ее мамы такие яркие. Неудивительно, что она не видела красных флажков на этом парне, она жила с красными флажками всю свою жизнь".

Другой пользователь добавил: "Бедная девушка настолько травмирована, что думала, что этот парень стоит того, чтобы выйти замуж". Третий пользователь написал: "Честно говоря, она заслуживает лучшего. Мужчина действительно ужасный человек. Я понимаю, что разбить торт -это весело для некоторых, но я никогда не понимал, почему это так популярно. Я всегда думал, что это какая-то ерунда и пустая трата хорошего торта".

Ранее сеть разозлилась на невесту, которая ввела дресс-код, в результате которого беременная женщина не смогла посетить свадьбу брата. 36-летняя невеста заявила, что гости должны прийти в платьях до пола с длинным рукавом.

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