Во время выполнения задания не попадите в две "ловушки".

Весенние загадки про птиц для детей и взрослых сейчас очень актуальны - весна наступила, и самое время работать над своей физической и умственной формой.

Люди с чрезвычайным IQ (коэффициентом интеллекта) смогут справиться с весенней визуальной головоломкой-загадкой, на которой изображены деревья, которые цветут, всего за 10 секунд. Именно за это время на головоломке нужно заметить хорошо замаскированного голубя.

Главные "ловушки" задания такие:

Видео дня

можно залюбоваться цветущими деревьями;

птица может слиться с тем, что ее окружает.

Обратите на это внимание и не допускайте таких ошибок.

Приступайте к работе только после того, как полностью сконцентрируетесь, и будете готовы запустить секундомер.

Если вы засмотрелись на зелень и проиграли, не расстраивайтесь - повторите попытку, но не наступайте на те же грабли. Просто внимательно и очень быстро "просканируйте" изображение.

Вот где был голубь на головоломке

Появилась оптическая иллюзия для настоящих мыслителей-гениев - что надо сделать

На пастбище среди белых и черных овец где-то есть собака, и именно это животное надо очень быстро разыскать.

Люди, которые наделены грандиозным IQ, смогут решить задачу за 8 секунд. Не бойтесь проиграть, вы всегда можете повторить попытку и добиться желаемого результата.

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