Коллекция миллиардера разнообразная и ценная.

Илон Маск - загадочный предприниматель и новатор, известен своими новаторскими предприятиями и огромным богатством. Имущество Маска, одного из самых богатых людей на планете, дает возможность заглянуть в мир роскоши, который мало кто может себе представить, пишет newtraderu.com.

"От передовых технологий до классических автомобилей - его коллекция столь же разнообразна, сколь и ценна", - говорится в публикации.

Самые дорогие вещи Илона Маска

Парк частных самолетов. Жемчужиной авиационной коллекции Маска является самолет Gulfstream G650ER, стоимость которого составляет ошеломляющие 66,5 миллионов долларов. Этот сверхдальний реактивный самолет - не просто вид транспорта; это летающий дворец. Имея дальность полета более 7500 морских миль, G650ER позволяет Маску совершать беспосадочные перелеты практически между любыми двумя городами на Земле, что делает его бесценным для его глобальных бизнес-операций. Несколько самолетов Gulfstream G550, каждый стоимостью около 62 миллионов долларов, дополняют G650ER. Эти самолеты предлагают идеальное сочетание роскоши и функциональности, отличаются роскошным интерьером, передовыми развлекательными системами и возможностью служить в качестве мобильных офисов. G550 оснащены современной авионикой и могут с комфортом разместить до 19 пассажиров, что делает их идеальными для деловых поездок с руководителями Маска.

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Многомиллионные особняки. Портфель недвижимости Маска был таким же динамичным, как и его бизнес-проекты. Одним из его самых известных объектов недвижимости был особняк стоимостью 17 миллионов долларов в Бель-Эйр, Калифорния. Эта роскошная резиденция может похвастаться семью спальнями, девятью ванными комнатами, ультрасовременным кинозалом, теннисным кортом и бассейном. Он олицетворяет роскошный образ жизни, свойственный технологическим миллиардерам, и предлагает панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан.

Впечатляющая коллекция автомобилей. В гараже Маска собраны как классические автомобили, так и современные чудеса, каждое из которых имеет свое значение. Одним из самых ценных является McLaren F1, купленный за 1 миллион долларов. Этот культовый суперкар, известный своей центральной посадкой и рекордной скоростью, представляет собой вершину автомобильной инженерии 1990-х годов. В отличие от высокотехнологичного McLaren, Маск также владеет Ford Model T 1920 года стоимостью около 25 000 долларов. Еще одна жемчужина в его коллекции - Jaguar E-Type 1967 года выпуска стоимостью около 100 000 долларов. E-Type часто называют одним из самых красивых автомобилей, когда-либо созданных, что демонстрирует признание Маска вневременным дизайном. Пожалуй, самым известным автомобилем, связанным с Маском, является Tesla Roadster, который он запустил в космос на борту ракеты SpaceX. Этот электрический спортивный автомобиль стоимостью 100 000 долларов, который сейчас вращается вокруг Солнца, служит мощным символом амбиций Маска в автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Элитные аксессуары. Один из самых уникальных предметов в его коллекции - пара кроссовок Air Jordan Tesla, изготовленных на заказ. Эти единственные в своем роде туфли, сделанные из кожи питона, впервые надел Маск на презентации Tesla Model Y. Коллекция часов Маска включает в себя несколько впечатляющих моделей. Он был замечен в часах Audemars Piguet стоимостью 50 000 долларов и Richard Mille стоимостью 200 000 долларов. Еще один примечательный аксессуар - кольцо Tesla с бриллиантами и рубинами стоимостью более 37 000 долларов. Это изготовленное на заказ изделие, подарок дизайнера Бена Баллера, украшено логотипом Tesla.

Напомним, ранее УНИАН писал, как стать богатым и успешным, как Илон Маск - бывшая жена выдала его привычку №1.

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