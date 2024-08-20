Есть собаки, которые любят громко выражать свои чувства, отметили эксперты.

Тем, кто хочет завести пса, нужно знать, что есть породы собак, которые может раззадорить что угодно - звонок в дверь, приход почтальона и даже то, что хозяин просто встанет с дивана.

Кинологи составили топ таких собак, первое место в нем занял Джек-рассел-терьер, пишет The Scotsman. Издание отметило, что такие собаки являются претендентами на наличие самого большого количества энергии на килограмм массы тела.

"Если они не получают достаточно упражнений, то эта энергия должна куда-то уходить - в основном на лай и прыжки по малейшему поводу", - отмечается в материале.

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В топе гиперактивных собак оказались бигли, которых раньше использовали для охоты.

"Их возбудимая и бдительная натура, привычка лаять на любой раздражитель и любовь к бегу стаями могут стать причиной проблем в спокойном семейном доме", - предупредили кинологи.

Еще гиперактивные, по мнению экспертов, миниатюрные шнауцеры.

Собакам такой породы нужно много игр, чтобы они оставались счастливыми. Эти собаки очень не любят, когда на их территории оказываются незнакомцы, поэтому могут устроить переполох, если кто-то хотя бы заглянет в их дом. По словам кинологов, чтобы такие псы сохранили спокойствие, с ними необходимо делать много упражнений.

Слишком активными также считают керн-терьеров. Им приписывают невероятный ум. Эксперты также утверждают, что псы такой породы могут легко впадать в скуку.

"Хотя это редко приводит к агрессии, они всегда ищут, чем бы заняться, и являются настоящими сгустками энергии", - подчеркивается в материале.

Гиперактивность приписывают и йоркширским терьерам - такие собаки любят прыгать, бегать и громко выражать свои чувства.

"Они любящие и веселые питомцы, но любят сами устраивать себе развлечения, если никто другой их не обеспечивает", - добавили эксперты.

Свежая новость о собаках - что уже сообщалось

Ранее УНИАН узнал, что есть самые любвеобильные собаки. Был собран топ-5 пород, которые могут быть отличными партерами для людей. В перечень любвиобильных псов вошли боксеры, лабрадоры-ретриверы, ши-тцу, таксы и золотистые ретриверы.

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