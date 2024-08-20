Названы гиперактивные собаки / фото pixabay.com

Тем, кто хочет завести пса, нужно знать, что есть породы собак, которые может раззадорить что угодно - звонок в дверь, приход почтальона и даже то, что хозяин просто встанет с дивана.

Кинологи составили топ таких собак, первое место в нем занял Джек-рассел-терьер, пишет The Scotsman. Издание отметило, что такие собаки являются претендентами на наличие самого большого количества энергии на килограмм массы тела.

Джек-рассел-терьеров считают гиперактивными / фото pixabay.com

"Если они не получают достаточно упражнений, то эта энергия должна куда-то уходить - в основном на лай и прыжки по малейшему поводу", - отмечается в материале.

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В топе гиперактивных собак оказались бигли, которых раньше использовали для охоты. 

Бигли - слишком активные псы, полагают эксперты / фото pixabay.com

"Их возбудимая и бдительная натура, привычка лаять на любой раздражитель и любовь к бегу стаями могут стать причиной проблем в спокойном семейном доме", - предупредили кинологи.

Еще гиперактивные, по мнению экспертов, миниатюрные шнауцеры. 

Миниатюрных шнауцеров кинологи считают гиперактивными / фото pixabay.com

Собакам такой породы нужно много игр, чтобы они оставались счастливыми. Эти собаки очень не любят, когда на их территории оказываются незнакомцы, поэтому могут устроить переполох, если кто-то хотя бы заглянет в их дом. По словам кинологов, чтобы такие псы сохранили спокойствие, с ними необходимо делать много упражнений.

Слишком активными также считают керн-терьеров. Им приписывают невероятный ум. Эксперты также утверждают, что псы такой породы могут легко впадать в скуку.

Керн-терьеры попали в топ гиперактивных / фото pixabay.com

"Хотя это редко приводит к агрессии, они всегда ищут, чем бы заняться, и являются настоящими сгустками энергии", - подчеркивается в материале.

Гиперактивность приписывают и йоркширским терьерам - такие собаки любят прыгать, бегать и громко выражать свои чувства.

Йоркширские терьеры способно громко выражать свои чувства, предупредили кинологи / фото pixabay.com

"Они любящие и веселые питомцы, но любят сами устраивать себе развлечения, если никто другой их не обеспечивает", - добавили эксперты.

Свежая новость о собаках - что уже сообщалось

Ранее УНИАН узнал, что есть самые любвеобильные собаки. Был собран топ-5 пород, которые могут быть отличными партерами для людей. В перечень любвиобильных псов вошли боксеры, лабрадоры-ретриверы, ши-тцу, таксы и золотистые ретриверы.

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