Есть породы собак, которые могут очень сильно любить своих хозяев, отметили кинологи.

Есть породы собак, которые называют самыми любвеобильными, среди них, в частности, в топ-5 вошли псы-боксеры.

Собаки породы боксер могут создавать крепкие и глубокие связи с людьми, которые стали их семьей, пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения Американского клуба собаководства. "Это означает, что они требуют больше внимания и ласки, чем другие собаки, но отражают это в десятикратном размере", - отмечается в материале.

Эксперты добавили, что в топе любвеобильных собак также есть лабрадоры-ретриверы. Животным этой породы приписывают ласковость, преданность и нежность.

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Любвеобильными, по сведениям кинологов, являются и псы породы ши-тцу. У этих собак королевские корни - изначально их вывели для охраны дворца императора Китая, чтобы они лаем предупреждали о вторжении. Позже такие псы стали любимыми компаньонами членов королевского двора и проводили большее количество времени на коленях людей, получая поглаживания.

Еще в топ любвеобильных собак эксперты отправили такс. Они способны показать, что своего человека любят больше всех. Эти собаки могут очень долго спать на коленях.

Любвеобильными собаками кинологи назвали и золотистых ретриверов. Эксперты отметили, что эти псы любят людей и способны установить особенно крепкие и нежные связи с детьми.

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Ранее УНИАН назвал лучше породы собак для дома. Кинологи отмечали, что ласковыми псами, в частности, являются ньюфаундленды, мопсы, борзые и собаки породы кавалер Кинг Чарльз спаниель.

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