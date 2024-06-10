Вундеркинд в области автомобилестроения, проработав в отрасли более 50 лет, поделился советами на своем канале YouTube.

Ведущий механик Скотти Килмер утверждает, что простая работа по техническому обслуживанию автомобиля, которую вам нужно выполнять только раз в пять лет, может продлить срок службы вашего двигателя в два раза.

Водители могут сэкономить тысячи, уменьшив износ своих двигателей - все, что вам нужно, это комплект за небольшие деньги, пишет The Sun.

Вундеркинд в области автомобилестроения, проработав в отрасли более 50 лет, поделился советами на своем канале YouTube. Он призвал автомобилистов обратить внимание на часто забываемую часть их автомобиля – крышку радиатора.

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Эта пластиковая крышка герметизирует систему охлаждающей жидкости и удерживает ее под давлением, что Скотти сравнил с банкой газировки.

"Радиаторная система вашей машины находится под давлением. Точно так же, как банка из-под газировки... когда вы открываете крышку, из нее выпускается все давление. Вот почему никогда не снимайте крышку с горячего двигателя. Охлаждающая жидкость выкипит повсюду", - сказал он.

Если это произойдет во время вашего движения, это может привести к повреждению вашего двигателя на кругленькую сумму и оставить вас на обочине дороги.

Вот почему Скотти рекомендовал следить за крышкой радиатора и регулярно менять ее, чтобы она не взорвалась.

"Внутри крышки есть резиновые уплотнения и маленькие пружины. Они со временем изнашиваются… тогда охлаждающая жидкость испаряется из системы. Если вы хотите, чтобы охлаждающая жидкость оставалась внутри радиатора, просто меняйте крышку каждые пять или шесть лет", - добавил он.

Хорошо, что вы можете легко поменять колпачок дома. Когда двигатель остынет, просто снимите старую крышку и снова закрутите новую. Просто убедитесь, что новая крышка рассчитана на то же давление, что и старая - это обычно указано на этикетке в верхней части детали.

Советы Скотти Килмера

Механик Скотти Килмер предупредил, что автомобилисты могут избежать "тысячных" счетов за ремонт автомобилей, регулярно проверяя жизненно важные компоненты, имеющиеся в каждом бензиновом и дизельном автомобиле.

Скотти подчеркнул, что проверка состояния аккумулятора и его замена при низком заряде могут предотвратить возникновение многих других проблем.

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