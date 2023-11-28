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Сегодня предлагаем вам испытать свои силы в решении фантастической оптической иллюзии, с которой может справиться только 1% людей.

Фотограф снял невероятно красивый закат. На снимке также можно увидеть людей, наслаждающихся этим видом с причала. Другие отдыхающие плавают в воде.

Где-то на этом фото спрятался и небольшая уточка. Попробуйте отыскать ее всего за 11 секунд. Готовы? Начинайте!

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Фотоиллюзии помогают проверить собственную внимательность и наблюдательность. Кроме того, это хороший способ весело и полезно провести время.

Ниже мы покажем, где же спряталась утка. Ищите ответ, чтобы проверить свои догадки.

Правильный ответ:

Вы можете найти утку в правом нижнем углу фотографии. Птица мирно плавает в воде, пока ее не замечают люди.

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Раньше мы публиковали очень сложную оптическую иллюзию, на которой аист искусно спрятался среди стаи фламинго. Попробуйте проверить свое зрение и найти его за шесть секунд.

Кроме того, вам может понравиться интересная головоломка по поиску голубя, который спрятался среди множества других птиц. У вас будет на это всего 5 секунд. Если справитесь, то можете быть уверены, что имеете отличное зрение.

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