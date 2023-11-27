Эта задачка по силам не всем.

Оптические иллюзии - это отличный способ хорошо провести обеденный перерыв или отдохнуть после работы. Они не занимают много времени, но дают возможность "потренировать" мозг.

Сегодня УНИАН подготовил для вас фантастический снимок стаи фламинго, среди которых спрятался аист. Быстро отыскать его могут только очень внимательные и наблюдательные люди. Если вам удастся сделать это, то можете не сомневаться, что имеете хорошее зрение.

На поиск аиста у вас будет всего 6 секунд. Начинайте, когда будете готовы!

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Если не справились за определенное время, то попробуйте еще раз. На этот раз будьте более внимательны к деталям. Это действительно сложная оптическая иллюзия, которая под силу не каждому.

Прокрутите страницу ниже, чтобы увидеть правильный ответ.

Где же спрятался аист?

Вы можете найти его в правой части фотографии. Мы обвели его оранжевым кругом, чтобы вы точно его не пропустили.

Другие оптические иллюзии и головоломки:

Ранее УНИАН предлагал вам отыскать лягушку среди ворон. С очень сложной иллюзией нужно справиться менее чем за 7 секунд.

Также попробуйте проверить свою внимательность и найти круассан среди батонов. Далеко не все смогут сделать это за 7 секунд, поскольку эти изделия имеют одинаковый цвет.

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