Существуют оптические иллюзии для настоящих ценителей. УНИАН подготовил такую - она под силу только самым внимательным и способным людям.
На фото ниже изображен густой лес, в котором белеют стволы деревьев. Среди них и жидкой зелени очень ловко спрятался дятел. Вы должны установить таймер и найти птицу менее чем за 5 секунд!
Если готовы, то начинайте прямо сейчас!
Многим пользователям сети понадобится гораздо больше, чем 5 секунд, поскольку на этом снимке очень много деталей, которые отвлекают внимание. Не расстраивайтесь, если не справились вовремя.
Правильный ответ:
На самом деле птица спряталась в правой части фотографии. Вы можете увидеть ее на втором плане снимка, на стволе одного из деревьев. Для удобства она обведена оранжевым кругом.
Другие интересные задачки для фанатов иллюзий:
Напомним, что ранее мы предлагали читателям решить головоломку по поиску отличий. Попробуйте в течение 10 секунд найти все различия между двумя фотографиями.
Также проверьте свою внимательность, попытавшись отыскать ворону среди стаи красивых птиц в небе или котика, который скрывается от человеческого глаза среди обычных бытовых предметов.