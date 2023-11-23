Она подчинится лишь людям с острым зрением.

Существуют оптические иллюзии для настоящих ценителей. УНИАН подготовил такую - она под силу только самым внимательным и способным людям.

На фото ниже изображен густой лес, в котором белеют стволы деревьев. Среди них и жидкой зелени очень ловко спрятался дятел. Вы должны установить таймер и найти птицу менее чем за 5 секунд!

Если готовы, то начинайте прямо сейчас!

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Многим пользователям сети понадобится гораздо больше, чем 5 секунд, поскольку на этом снимке очень много деталей, которые отвлекают внимание. Не расстраивайтесь, если не справились вовремя.

Правильный ответ:

На самом деле птица спряталась в правой части фотографии. Вы можете увидеть ее на втором плане снимка, на стволе одного из деревьев. Для удобства она обведена оранжевым кругом.

Другие интересные задачки для фанатов иллюзий:

Напомним, что ранее мы предлагали читателям решить головоломку по поиску отличий. Попробуйте в течение 10 секунд найти все различия между двумя фотографиями.

Также проверьте свою внимательность, попытавшись отыскать ворону среди стаи красивых птиц в небе или котика, который скрывается от человеческого глаза среди обычных бытовых предметов.

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