Вкус и хрусткость картофеля легко улучшить, рассказал известный повар.

Опытный гурман и шеф-повар Рич Хардинг поделился своим надежным способом сделать жареный картофель первоклассным. И для этого понадобится один простой ингредиент, пишет Mirror.

Жареный картофель для многих является основным продуктом вкусного ужина, и его очень легко можно улучшить, утверждает кулинар. По словам шеф-повара, главный секретный ингредиент - это щепотка манной муки.

Кроме того, как отметил Хардинг, не менее важно выбирать правильный сорт картофеля:

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"Убедитесь, что вы используете правильный картофель, лучше всего подойдут такие сорта, как Марис Пайпер и Король Эдвард. Варите картофель в подсоленной воде до тех пор, пока он не станет более чем наполовину готовым, но не будет полностью мягким".

После этого он посоветовал слить жидкость с картофеля и добавить к нему столовую ложку манной муки, чтобы он получился хрустящим.

Далее картофель нужно отправить на противень, смазанный утиным жиром или подсолнечным маслом, и поместить в разогретую до 230°C духовку. Через 15 минут нужно снизить температуру до 180°C и переворачивать картофель каждые пять минут, пока цвет и хрустящая корочка не будут вас удовлетворять.

Ранее УНИАН писал, как приготовить идеально запеченный картофель по рецепту шеф-повара Гордона Рамзи.

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