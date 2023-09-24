Оптическая иллюзия для самых внимательных / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Bright Side

Головоломки и оптические иллюзии – отличный способ отвлечься от ежедневных забот и потренировать зрение и смекалку. Пожалуй, одни из самых популярных – те, где нужно что-то отыскать. 

Сегодня предлагаем вам оптическую иллюзию как раз такой категории. Перед вами картинка, в которой "спрятаны" сразу три кролика. Ваша задача – отыскать их. Однако будьте внимательны, ведь у вас есть всего 10 секунд. 

Bright Side

Справились? Если нет – не беда. Мы вам поможем. Два кролика "спрятались" на левой стороне изображения. Еще одного вы можете заметить справа. 

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Bright Side

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Если в детстве вы хотели стать полицейским, эта задачка на логику – для вас, ведь вы сможете примерить на себя образ детектива. Ваша задача – рассмотреть изображение, внимательно прочитать историю и определить, кто из героев лжет. На все у вас – 60 секунд.

Еще одна оптическая иллюзия сможет полностью раскрыть ваш характер. Узнайте: трудолюбивый вы или пессимист, только взглянув на картинку. 

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