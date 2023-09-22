С ней справятся только мастера логики.

В сети ломают голову над задачкой на логику, где вам нужно выступить в роли детектива. Решить ее всего за 60 секунд сможет только настоящий талант.

На опубликованной порталом jagranjosh картинке изображен ресторан. Детектив заходит в заведение и видит, что между официанткой и пьяным посетителем возник спор. Девушка уверяет, что мужчина заказал жареное мясо. Тот говорит, что не делал такой заказ, поскольку приехал сюда всего на несколько часов и, кроме того, пытается экономить.

"Вы пьяны и не можете вспомнить, что заказывали два часа назад", - отвечает раздраженная официантка.

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Если вам удастся за минуту разрешить спор и выяснить, кто из них обманывает, то вы - настоящий мастер логики, поскольку для решения этой задачки вам понадобится не только наблюдательность.

Проверить свой ответ вы сможете ниже. Если вам не удалось выяснить, кто же из них обманывает, не расстраивайтесь. Попробуйте решить другие головоломки - это не только интересно, но и полезно.

Решение задачки:

Неправду детективу сказала официантка. Часы на стене показывают, что сейчас 18:15, а объявление над стойкой бара гласит, что основное блюдо подается до 15:00. Таким образом, человек, который провел в ресторане несколько часов, просто не успел бы его заказать.

Другие головоломки и задачки для мозга:

Ранее УНИАН публиковал головоломку по поиску скрытого предмета. Вам нужно найти на яркой картинке тыкву среди индюков.

А люди с идеальным зрением могут попытаться найти на фотографии леса собаку, которая мастерски слилась с фоном. У вас будет всего 7 секунд.

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