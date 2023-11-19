Пылесос - удобный и доступный вид техники, который есть почти в каждом доме. С помощью него убирать получается эффективнее и быстрее, но далеко не все знают, что можно убирать пылесосом, а что нельзя. УНИАН разобрался и готов поделиться.
Что нельзя убирать пылесосом
Эксперты по чистоте утверждают, что категорически запрещено чистить напольное покрытие пылесосом, если оно загрязнилось некоторыми видами мусора. Запомните перечень, чтобы не нести технику в ремонт.
- Волосы
Самый простой ответ на вопрос о том, почему нельзя пылесосить волосы, такой - если вы будете регулярно удалять волосы с ковра или пола с помощью пылесоса, то рано или поздно они намотаются на щетку. В итоге это приведет к снижению силы всасывания, зато появится громкое монотонное гудение. Пылесос или станет хуже работать, или вообще сгорит.
Лучшее, что вы можете сделать с волосами на полу - собрать их руками или веником, а ковер желательно чистить мокрой щеткой.
- Кофе
Даже не думайте, можно ли пылесосить кофе - однозначно нет, особенно если ваша техника не имеет функции уборки влажного мусора или жидкостей. Такая чистка приведет к засору трубки и фильтра, а кофейная гуща, попадая внутрь, увлажнит весь остальной мусор. В итоге он будет гнить и покрываться плесенью, что приведет к поломке техники.
Если вы рассыпали кофе или разлили кофейную гущу, соберите ее губкой (тряпкой) или удалите с помощью моющего пылесоса.
- Стекло
Ни стекло, ни остатки керамики чистить пылесосом нельзя. Если вы не знаете, можно ли пылесосить стекло пылесосом, подумайте, почему делать этого не стоит. Крошечные куски такого материала обязательно застрянут в трубке, а если пылесос с мешком, то и там (причем, стекло и керамика способны даже порвать мешок).
Можно ли пылесосить стекло? Да, безусловно, если планируете покупку новой техники. В противном случае лучше подмести остатки разбитой посуды, а после промокнуть пол влажной тряпкой - мелкая керамическая и стеклянная крошка "пристанет" к ней.
- Земля, растения
Запомните, можно ли убирать землю пылесосом, если вы принесли ее с улицы на своих ботинках или же опрокинули цветочный горшок. Кажется, что быстро собрать все это пылесосом - отличная идея, но нет. Если земля влажная, то она "сработает" так же, как кофейная гуща, о которой мы писали выше. Более того, пропылесосив таким образом ковер, вы почти точно оставите на нем следы грунта. Идеальный вариант - очистить напольное покрытие веником, весь мусор собрать в совок и выбросить.
- Мелкие предметы
Любые монеты, скрепки, булавки, блестки и другие маленькие предметы категорически нельзя убирать пылесосом. Если они колются, то способны проколоть трубку пылесоса или повредить щетку, также застрять где-нибудь внутри техники и стать причиной характерного стука во время работы. Кроме того, такие мелкие предметы, если попадут в двигатель, однозначно выведут из строя пылесос - вам придется покупать новый.