Немногие люди знают, что далеко не все виды загрязнений можно пылесосить.

Пылесос - удобный и доступный вид техники, который есть почти в каждом доме. С помощью него убирать получается эффективнее и быстрее, но далеко не все знают, что можно убирать пылесосом, а что нельзя. УНИАН разобрался и готов поделиться.

Что нельзя убирать пылесосом

Эксперты по чистоте утверждают, что категорически запрещено чистить напольное покрытие пылесосом, если оно загрязнилось некоторыми видами мусора. Запомните перечень, чтобы не нести технику в ремонт.

Волосы

Самый простой ответ на вопрос о том, почему нельзя пылесосить волосы, такой - если вы будете регулярно удалять волосы с ковра или пола с помощью пылесоса, то рано или поздно они намотаются на щетку. В итоге это приведет к снижению силы всасывания, зато появится громкое монотонное гудение. Пылесос или станет хуже работать, или вообще сгорит.

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Лучшее, что вы можете сделать с волосами на полу - собрать их руками или веником, а ковер желательно чистить мокрой щеткой.

Кофе

Даже не думайте, можно ли пылесосить кофе - однозначно нет, особенно если ваша техника не имеет функции уборки влажного мусора или жидкостей. Такая чистка приведет к засору трубки и фильтра, а кофейная гуща, попадая внутрь, увлажнит весь остальной мусор. В итоге он будет гнить и покрываться плесенью, что приведет к поломке техники.

Если вы рассыпали кофе или разлили кофейную гущу, соберите ее губкой (тряпкой) или удалите с помощью моющего пылесоса.

Стекло

Ни стекло, ни остатки керамики чистить пылесосом нельзя. Если вы не знаете, можно ли пылесосить стекло пылесосом, подумайте, почему делать этого не стоит. Крошечные куски такого материала обязательно застрянут в трубке, а если пылесос с мешком, то и там (причем, стекло и керамика способны даже порвать мешок).

Можно ли пылесосить стекло? Да, безусловно, если планируете покупку новой техники. В противном случае лучше подмести остатки разбитой посуды, а после промокнуть пол влажной тряпкой - мелкая керамическая и стеклянная крошка "пристанет" к ней.

Земля, растения

Запомните, можно ли убирать землю пылесосом, если вы принесли ее с улицы на своих ботинках или же опрокинули цветочный горшок. Кажется, что быстро собрать все это пылесосом - отличная идея, но нет. Если земля влажная, то она "сработает" так же, как кофейная гуща, о которой мы писали выше. Более того, пропылесосив таким образом ковер, вы почти точно оставите на нем следы грунта. Идеальный вариант - очистить напольное покрытие веником, весь мусор собрать в совок и выбросить.

Мелкие предметы

Любые монеты, скрепки, булавки, блестки и другие маленькие предметы категорически нельзя убирать пылесосом. Если они колются, то способны проколоть трубку пылесоса или повредить щетку, также застрять где-нибудь внутри техники и стать причиной характерного стука во время работы. Кроме того, такие мелкие предметы, если попадут в двигатель, однозначно выведут из строя пылесос - вам придется покупать новый.

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