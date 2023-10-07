Некоторые из этих имен точно уже давно перестали быть мужскими.

В поиске оригинального имя для ребенка родители все чаще прислушиваются к трендам. Именно поэтому в последние годы стало там много Оливий и Оливеров. Впрочем, есть немало редких и не менее роскошных имен.

Консультант по выбору имени Стефани Коффилд составила список из десяти имен, которые в 2022 году дали менее десяти младенцам в США.

Она начала с имени Андрина, которое в прошлом году дали девяти девочкам. Это вариация имени "Эндрю". Вторым в списке было имя Беттина, данное семи девочкам, описывая ее как "фантастическую" производную от имени Элизабет. Следующее имя в списке "может заставить некоторых из вас задуматься", поскольку девять девочек назвали Коннор в 2022 году, несмотря на опасения, что это более мужской вариант имени. Кроме того, именем Майер назвали в прошлом году пятерых девочек.

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Стеф выделила одно особенно редкое имя - Эралин. Его в прошлом году дали лишь пяти девочкам. Удивительно, но имя Лорин дали лишь восьми девушкам, а имя Эбби - шестерым.

Пятерых американок назвали именем Опалин, а еще шестерых - Ванелопа. Семь девочек получили имя Зейла. Эксперт назвала его "африканским топонимом".

Древние украинские имена для ребенка

Ранее мы писали о красивых древних украинских именах, которые можно подобрать ребенку в 2023 году.

Они могли встречаться вам в литературе и исторических книгах об Украине. Среди интересных вариантов для девочек: Акилина, Анисия, Богдана, Евдокия, Зореслава.

Мальчика можно назвать: Аскольд, Всеволод, Демьян, Даниил, Евстахий. Полный список имен и об их сакральном значении читай здесь.

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