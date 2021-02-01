Жительница Дубая, обратившаяся в полицию в заявлением на «похищение» средств с кредитной карты, выяснила, что ее муж завел любовницу и тайно оплачивал ее дорожные штрафы.

В дубайской полиции сообщили, что стражи порядка получили жалобу от женщины на то, что неизвестный использовал ее карту для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Читайте такжеЛучший мой подарочек это ты: в Дубае в День святого Валентина предложили дарить самих себяВ ходе расследования женщина, использовавшая кредитную карту, была допрошена. «Это был очень странный случай, поскольку жена не знала, что муж использовал карту для оплаты дорожных штрафов своей подруги. В свою очередь, его подруга не знала, что мужчина был женат, а жена не знала, что у ее мужа есть любовница», - сказал представитель полиции.

Жена получила извещение из банка о транзакции, совершенной по ее кредитной карте. Она позвонила в банк и попросила заблокировать карту перед тем, как подать заявление в Дубайскую полицию. Она думала, что карта была украдена. В ходе расследования выяснилось, кто и что оплачивал картой, передают russianemirates.com.

В полиции отметили, что такие случаи довольно редки. «В такие ситуации часто попадают люди, которые используют кредитные карты для оплаты покупок на незащищенных сайтах, предлагающих товары или услуги с большими скидками. Они оставляют данные своих карт на сайтах и не знают, что они могут попасть в руки мошенникам, которые могут украсть банковские реквизиты и снять деньги с карт», - отметил полковник Саид Аль Хаджири, директор Департамента кибербезопасности Дубайской полиции.

Другие курьезные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН