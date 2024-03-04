Если вы любите заварить чай в пакетиках, но не любите их вылавливать из чашки, то этот секрет избавит от таких неприятностей.

Если надоело вылавливать пакетик чая из кружки, потому что нитка соскользнула в горячую воду, то раскройте бумажную вкладку и прикрепите ее к ободку чашки.

Издание Tasting table пишет, что если завязка будет свисать через край чашки, то это удобно, если небольшая чашка. Это связано с тем, что чайный пакетик может надежно сидеть на дне маленьких, приземистых чашек с большим выступом. Когда в эти хрупкие чашки наливают горячую воду, ниточки - и прикрепленные к ним бумажные вкладки - не погружаются в жидкость, а значит, вы можете легко извлечь и выбросить пакетики после того, как чай заварен.

К сожалению, в более высоких кружках ниточки, скорее всего, будут тянуться вниз, когда давление воды будет воздействовать на чайные пакетики из-за их большой высоты. И хотя найти чайную ложку, чтобы вытащить пакетик, не самая большая проблема, она может быть слегка раздражающей.

Видео дня

Решение заключается в том, чтобы подготовить чайный пакетик, пока чайник закипает, чтобы он мог идеально расположиться на вашей кружке. Просто отделите двухлистовую вкладку на конце шнурка, чтобы она стала похожа на книгу, а затем положите ее на ободок кружки так, чтобы одна "страница" вкладки лежала на внутренней стороне чашки, а другая - на внешней.

Этот простой трюк удержит ваш чайный пакетик на месте, закрепив его на краю кружки, что не позволит нитке упасть в жидкость даже при сильном потоке воды. Главное преимущество этого простого приспособления заключается в том, что вы можете легко снять чайный пакетик, как только чай достигнет идеальной температуры.

Чайный пакетик, независимо от того, содержит ли он успокаивающую мяту, умиротворяющую ромашку или это бодрящий английский чай, при длительном заваривании приобретает горький вкус, из-за чего напиток потеряет свою привлекательность. Это происходит потому, что чайные листья в пакетике содержат естественное химическое соединение, называемое танином, которое выделяется в горячую воду, придавая ей вяжущий вкус при чрезмерном настаивании.

Несмотря на то, что рассыпной чай считается лучшим по вкусу, аромату и цвету, он также может быть горьким, если заваривать его слишком долго. Кроме того, он не так удобен в использовании, как скромный чайный пакетик, что может объяснить, почему более половины американцев используют только чайные пакетики для заваривания, в то время как лишь 4% пользуются рассыпным чаем.

Ранее УНИАН писал, что будет с вашим телом, если пить более трех чашек чая или кофе каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: