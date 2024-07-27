В подборке вы найдете стрижки на короткие и средние волосы, которые вновь "разрывают" тренды.

Стрижка - элемент образа, на который стоит обращать такое же внимание, как и на одежду, например. Удачные укладки могут сделать вас более грациозной, нежной или, наоборот, раскованной и соблазнительной.

УНИАН рассказывает, какая модная стрижка может подойти именно вам.

Модная стрижка 2024 - топ-5 лучших вариантов

Все наименования укладок вам могут показаться знакомыми, поэтому не пугайтесь, потому что сейчас в тренде прически 90-х.

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Стрижка каскад

Суть этой укладки в том, чтобы каждый нижний локон был длиннее предыдущего. Таким образом у вас получится водопад из волос. Эта стрижка подходит тем, кто не боится экспериментов и, желательно, обладает длинными волосами.

Стрижка каре

Этот вариант будет к лицу тем девушкам, у которых длинная красивая шея. Не бойтесь ее открывать, потому что шея - одна из самых сексуальных частей женского тела.

Стрижка боб

При стрижке боб прядки спереди будут чуть длиннее, чем сзади. Такая прическа открывает шею и проста в укладке. Поэтому вам не придется тратить много времени на то, чтобы утром привести свои волосы в порядок.

Стрижка боб каре градуированное

Градуированное боб каре делает пряди живыми и густыми. Эта прическа – идеальный вариант для тонких волос лишенных объема. С ее помощью вы сможете исправить ситуацию.

Стрижка с челкой

Если вам нужна стрижка на средние волосы, то вам однозначно стоит присмотреться к вариантам с челкой. Именно она визуально отнимет у вас лет 5-10.

Теперь вы знаете, какие прически в моде 2024 года. Выберите один из вариантов для себя, чтобы всегда оставаться в тренде.

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