Эксперт по уборке, основательница Luxury Pro Organizer Кэрол Аппельбаум назвала продукты, за сроком годности и состоянием которых стоит следить в первую очередь и немедленно выбрасывать их из холодильника, если они испортились, пишет southernliving.com.
"Сроки годности важны, но доверять своим чувствам не менее важно. Если что-то плохо выглядит, пахнет или имеет странный вкус, плесень или изменение текстуры, выбросьте это", - посоветовала специалист.
9 продуктов, которые следует выбросить из холодильника как можно скорее
Приправы и соусы, которым больше полгода. Выбросьте кетчуп, горчицу и острый соус, которые пролежали месяцы у вас в холодильнике.
Соленья, которым больше 6 месяцев. По словам эксперта, соленья не остаются годными вечно.
Старая заправка для салата. Заправки на основе сливок хранятся около трех-четырех месяцев после открытия, предупредила Эппельбаум.
Мед или кристаллизованный сироп, которые долго простояли. Есть большая вероятность, что вы потянетесь за новой банкой, если у вас будет выбор.
Мясные закуски спустя 5 дней. Мясные изделия следует выбрасывать через три-пять дней, особенно если оно скользкое или плохо пахнет, отметила эксперт.
Приготовленное мясо спустя 4 дня. По словам эксперта, после приготовления мясо и рыба безопасны в течение трех-четырех дней.
Хумус через неделю. Хумус портится быстрее, чем вы можете себе представить. Аппельбаум отметила, что, если ваш контейнер с хумусом простоял в холодильнике неделю или дольше, пора его выбросить.
Молочные продукты через неделю. Важно использовать молоко, мягкие сыры и йогурт в течение недели, сказала Аппельбаум. А вот твердые сыры хранятся в холодильнике дольше.
Сок через неделю. Если он был открыт больше недели, пора его выбросить. Сок хранится только около недели.
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