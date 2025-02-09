Уход за холодильником требует постоянного контроля сроков годности.

Эксперт по уборке, основательница Luxury Pro Organizer Кэрол Аппельбаум назвала продукты, за сроком годности и состоянием которых стоит следить в первую очередь и немедленно выбрасывать их из холодильника, если они испортились, пишет southernliving.com.

"Сроки годности важны, но доверять своим чувствам не менее важно. Если что-то плохо выглядит, пахнет или имеет странный вкус, плесень или изменение текстуры, выбросьте это", - посоветовала специалист.

9 продуктов, которые следует выбросить из холодильника как можно скорее

Приправы и соусы, которым больше полгода. Выбросьте кетчуп, горчицу и острый соус, которые пролежали месяцы у вас в холодильнике.

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Соленья, которым больше 6 месяцев. По словам эксперта, соленья не остаются годными вечно.

Старая заправка для салата. Заправки на основе сливок хранятся около трех-четырех месяцев после открытия, предупредила Эппельбаум.

Мед или кристаллизованный сироп, которые долго простояли. Есть большая вероятность, что вы потянетесь за новой банкой, если у вас будет выбор.

Мясные закуски спустя 5 дней. Мясные изделия следует выбрасывать через три-пять дней, особенно если оно скользкое или плохо пахнет, отметила эксперт.

Приготовленное мясо спустя 4 дня. По словам эксперта, после приготовления мясо и рыба безопасны в течение трех-четырех дней.

Хумус через неделю. Хумус портится быстрее, чем вы можете себе представить. Аппельбаум отметила, что, если ваш контейнер с хумусом простоял в холодильнике неделю или дольше, пора его выбросить.

Молочные продукты через неделю. Важно использовать молоко, мягкие сыры и йогурт в течение недели, сказала Аппельбаум. А вот твердые сыры хранятся в холодильнике дольше.

Сок через неделю. Если он был открыт больше недели, пора его выбросить. Сок хранится только около недели.

Напомним, ранее УНИАН писал, как легко помыть микроволновую печь.

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