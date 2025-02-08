Селен содержится в мясе, яйцах, орехах, грибах.

Селен необходим в организме для борьбы с инфекциями, нормальной функции щитовидной железы, гормонального обмена, а также здоровья клеток. Издание Verywell Health назвало продукты, которые нужно ввести в свой рацион, чтобы обеспечить потребление достаточного количества селена.

Отмечается, что селен связывается с белком, поэтому продукты, богатые белком, обычно имеют высокое содержание селена. Также селен есть в воде, почве, поэтому им богаты рыба, морепродукты, а также продукты растительного происхождения.

1. Бразильские орехи

Одна унция бразильских орехов (примерно шесть орехов) содержит 544 микрограмма селена.

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2. Рыба и креветки

Хорошим источником селена являются такие виды морепродуктов, как желтоперый тунец (92 мкг), сардины (45 мкг) и вареные креветки (42 мкг).

3. Мясо

Свинина богата белком, а значит, и селеном. Свиная отбивная весом 3 унции (около 85 г) содержит 37 мкг селена. Говяжий стейк таким же весом тоже содержит 37 мкг селена, а три унции говяжьей печени - 28 мкг селена.

В трех унциях жареной индейки содержится 26 мкг селена. А три унции легкого мяса курицы пополнят ваш организм 22 мкг этого микроэлемента.

4. Зерно, хлеб, семена

В двух кусочках цельнозернового хлеба содержится 16 мкг селена, а в двух кусочках белого хлеба - 12 мкг. 100 граммов семян подсолнечника обеспечит организм 18 мкг селена.

Одна чашка вареного длиннозернистого коричневого риса содержит 12 мкг селена. А в чашке вареной овсяной каши есть 13 мкг селена.

5. Молочные продукты

Одна чашка творога с жирностью 2% содержит 20 мкг селена, а чашка обезжиренного йогурта - 8 мкг селена. В чашке 1% молока есть 6 мкг этого микроэлемента.

6. Яйца

Яйца тоже богаты белком и селеном. Одно большое яйцо, сваренное вкрутую, содержит 15 мкг селена.

7. Бобовые

Одна чашка консервированной фасоли содержит 13 мкг селена. А в одной чашке вареной чечевицы есть 6 мкг селена. Также на полстакана вареного зеленого горошка приходится 1 мкг селена.

8. Грибы

Грибы являются отличным выбором для людей, которые ищут не мясные источники белка. Полстакана жареных на гриле грибов портабелла содержат 13 мкг селена.

9. Шпинат

Некоторые продукты растительного происхождения, такие как шпинат, также содержат селен. Полстакана замороженного вареного шпината содержит 5 мкг.

10. Фисташки

Одна унция сухих жареных фисташковых орехов содержит 2 мкг селена.

11. Картофель

Одна запеченная картофелина содержит около 1 мкг селена.

12. Бананы

Бананы известны высоким содержанием калия, но они также содержат селен. Одна чашка нарезанных бананов содержит 1,5 мкг селена.

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