Вы могли не знать о таком способе, но он сильно сэкономит ваше время.

Уборка кухни – это бесконечная битва, на которую никто никогда не подписывался, но участвовать в ней все равно необходимо. И главными виновниками хаоса и даже "паники" являются духовка и микроволновка. В этих маленьких, так сказать, "пространствах" всегда скапливается всевозможная грязь, особенно жир.

В них мало пространства, но с ними слишком много возни. Однако есть очень быстрый и довольно легкий способ почистить микроволновку, пишет Parade.

Самый простой способ очистить микроволновку

Чтобы привести микроволновку в порядок за считанные минуты, вам понадобятся всего два ингредиента: вода и белый уксус. Смешайте их в равных пропорциях в миске, подходящей для микроволновой печи, и разогрейте в течение пяти минут.

Этот метод работает так хорошо, потому что при нагреве уксус и вода образуют пар, который размягчает застывшие загрязнения и засохшие остатки пищи, включая труднодоступные уголки и щели. Кислотность уксуса помогает расщепить жир и уничтожить бактерии, а пар делает пятна легко удаляемыми.

Этот простой способ справляется и с грязью, и с запахами, оставляя микроволновку идеально чистой без лишних усилий.

Другие полезные лайфхаки

Ранее УНИАН сообщал, как быстро почистить духовку от нагара. Для этого нам понадобится лайфхак с использованием "натурального обезжиривателя". Некоторые эксперты по уборке особенно выделяют "лимонное масло" как лучшее натуральное средство для обезжиривания.

Кроме того, мы рассказывали, как прочистить засор с помощью одного средства. "Раковины могут легко засориться из-за остатков пищи и мыла, ежедневно попадающих в слив, и вам нужно использовать средство, которое может легко расщепить жирные масла, чтобы прочистить его", - говорится в публикации.

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