Он выделил четыре основных жизненных сферы, где прежде всего нужно навести порядок.

Расхламление - это не просто уборка, это возвращение жизни и создание пространства для того, что действительно важно.

По словам психолога Марка Треверса, беспорядок не ограничивается захламленными столами, он проникает в отношения, расписание, устройства и даже в ваш разум. Вы начинаете жонглировать большим, чем можете, чувствуя себя напряженным и застрявшим в цикле, который, кажется, никогда не закончится, пишет Forbes.

Треверс отметил, что такое положение дел можно поменять и вам не нужно перестраивать всю свою жизнь за одну ночь, чтобы почувствовать преимущества.Он назвал четыре ключевые феры жизни, где "расхламление" может оказать преобразующее воздействие на разум, тело и душу.

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1. Очистите свое физическое пространство

Хлам не просто занимает место в доме - он истощает умственную энергию и влияет на ваше благополучие гораздо больше, чем вы представляете. Исследование показывает, что чрезмерное накопление вещей значительно снижает удовлетворенность жизнью и благополучие. То есть, беспорядок в доме или офисе может незаметно снижать качество жизни.

Исследование указывает на нерешительность и прокрастинацию как на основные препятствия генеральной уборке. Однако небольшие усилия помогут преодолеть эти ментальные препятствия.

Вот несколько шагов, с которых можно начать:

Начните с "горячей точки беспорядка". Разбейте ее на 15-минутные задачи. Установите таймер и сосредоточьтесь на уборке одного ящика, полки или угла за раз.

Примите правило "один пришел, один ушел" - за каждую новую вещь, которую вы приносите в дом , избавляйтесь от той, которая вам больше не нужна.

2. Очистите свое цифровое пространство

Согласно исследованию, проведенному в Международном журнале психического здоровья и наркомании, чрезмерное время, проведенное за экраном (более двух-трех часов в день), связано с ухудшением когнитивных способностей, повышенной тревожностью, снижением самооценки и другими серьезными проблемами психического здоровья.

Цифровой беспорядок также является источником потери времени - он занимает почти 45% времени бодрствования и отвлекает от значимых занятий, заставляя нас чувствовать неудовлетворенность.

Очистка своего цифрового пространства проще, чем кажется. Вот как начать:

Разберитесь со своими входящими сообщениями. Уделяйте 10–15 минут ежедневно на отписку от ненужных писем и удаление старых сообщений. Просмотрите свои приложения. Удалите все те, которые вы не использовали последние три месяца.

Установите временные ограничения, чтобы ограничить ежедневное время сидения в соцсетях и других приложениях. "Очищая цифровое пространство, вы освобождаете разум от постоянных отвлекающих факторов, создавая место для ясности, сосредоточенности и того, что действительно важно — вашего времени", - отметил психолог.

3. Очистите свое расписание

Время - один из самых ценных ресурсов, которые у нас есть. Расписание, наполненное ненужными задачами и чрезмерными обязательствами, может истощать вашу умственную энергию и вызывать чувство подавленности.

Это затрудняет сосредоточенность, обработку информации и принятие обоснованных решений. Исследование показало, что люди, которые описывают свои дома как захламленные, демонстрируют более высокий уровень кортизола и сообщают о повышенном подавленном настроении. Тот же принцип применим и к тому, как мы управляем своим временем.

Вот несколько шагов, чтобы вернуть себе время:

Проведите аудит времени, неделю отслеживая свои действия, чтобы выявить и исключить тратящие время задачи, которые не соответствуют вашим приоритетам.

Сосредоточьтесь на том, что имеет значение. Отдавайте приоритет высокоэффективным задачам, которые напрямую способствуют вашим целям, оставляя менее важные действия на потом.

Научитесь говорить "нет". Установите границы, отказавшись от несущественных обязательств, освободив время для того, что действительно важно для вас.

Группируйте схожие задачи и непременно планируйте регулярные перерывы.

В конечном счете, хорошо организованный календарь отражает хорошо организованный ум, помогая вам жить с намерением и ясностью.

4. Расхламляйте свои отношения

Нездоровые отношения могут истощать энергию, создавать стресс и блокировать ваш личностный рост.

Вот несколько вопросов, которые помогут вам оценить беспорядок в отношениях:

Как я себя чувствую в этих отношениях? Подумайте, вызывают ли они у вас чувство поддержки и радости или истощения и разочарования. Эмоциональные реакции являются ключевыми показателями того, улучшают ли отношения ваше благополучие или ухудшают.

Есть ли взаимные усилия и взаимность? Здоровые отношения процветают на балансе. Если вы всегда инициируете, идете на компромисс или поддерживаете, это может быть признаком нездоровой динамики.

Могу ли я общаться открыто и честно? Подлинные отношения основаны на доверии и открытом общении. Если вы чувствуете, что не можете свободно выражать себя, в связи может не быть необходимой вам эмоциональной безопасности.

Соблюдаются ли мои границы? Границы защищают ваше эмоциональное и психическое благополучие. Если кто-то постоянно игнорирует ваши ограничения, возможно, пришло время пересмотреть его роль в вашей жизни.

Чтобы очистить свои отношения, начните с ограничения времени с людьми, которые постоянно приносят негатив или истощают вашу энергию. Вместо этого инвестируйте в значимые связи, которые воодушевляют, вдохновляют и соответствуют вашим ценностям. Для отношений, которые стоит спасти, ведите открытые и честные разговоры, чтобы решать проблемы и работать над взаимопониманием.

Наконец, найдите время для уединения, так как это необходимо для подзарядки и размышлений о том, что вам действительно нужно от ваших связей. Такой подход гарантирует, что ваши отношения будут вносить положительный вклад в эмоциональное благополучие и личностный рост.

Психолог предупредил, что расхламление - это не разовое мероприятие, а постоянная практика размышлений и перестройки.

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