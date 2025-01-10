Существуют методы спасения от стресса, которые не требуют уединении и даже закрывания глаз.

Стресс может поразить вас где угодно: во время встречи с людьми, в переполненном вагоне метро или в кафе. И когда это происходит, найти минуту покоя может показаться невозможным, особенно, если вы не хотите привлекать к себе внимание. Однако американский психолог, доктор философии Марк Треверс на страницах Forbes рассказал, что существуют "скрытые методы" спасения от стресса.

"Что делает эти стратегии особенно мощными, так это их практичность и доступность. Они не требуют тихого пространства, специального оборудования или даже закрывания глаз. Зато они идеально вписываются в вашу повседневную жизнь, позволяя вам контролировать свой стресс, где бы вы ни были", - пояснил психолог.

Вот какие пять простых способов успокоить себя предлагает специалист.

Видео дня

1. Обведение ладони

Положите одну руку на поверхность или держите ее перед собой. Указательным пальцем другой руки обводите контур пальцев. Медленно скользите вверх одним пальцем, когда вдыхаете, а затем проведите вниз другой стороной, когда выдыхаете. Методично переходите от пальца к пальцу, сохраняя ровный ритм. Повторите процесс столько раз, сколько нужно.

Эта техника создаёт тактильный якорь, который отвлекает ваше внимание от стрессовых мыслей и перенаправляет его на ощущения вашей кожи и ритм дыхания. По словам психолога, это взаимодействие активирует парасимпатическую нервную систему, замедляя сердечный ритм, снижая артериальное давление и способствуя расслаблению.

2. Постукивание пальцами

Это простой, незаметный метод, который действует, как кнопка ментальной перезагрузки, разрывает круг чрезмерных мыслей, утверждает Треверс.

Держите одну руку неподвижно и большим пальцем этой руки последовательно постукивайте по подушечкам каждого пальца: указательного, среднего, безымянного, мизинца - и обратно. Отрегулируйте скорость в соответствии со своим уровнем стресса: более медленные нажатия могут успокоить, тогда как быстрые - зарядить энергией.

Постукивание обеспечивает мощное сенсорное отвлечение, которое перемещает ваше внимание со стресса на физические ощущения от движения.

3. Использование "точек давления"

Исследование 2024 года показывает, что задействование определенных точек давления может помочь освободиться от накопленного напряжения и сигнализировать вашему телу, что пришло время расслабиться.

Одна эффективная точка давления расположена в центре вашей ладони. Используйте большой палец противоположной руки, чтобы осторожно, но крепко нажать на это место. Давите примерно 10 секунд, а затем отпускайте. Другой вариант - это мускулистая область между большим и указательным пальцами. Нажмите и удерживайте, чтобы получить аналогичные результаты.

4. Покачивание

Легкое покачивание успокоит вашу нервную систему. Эта техника имитирует успокаивающее движение покачивания, которое люди помнят с детства.

Осторожно перемещайте свой вес с боку на бок на стуле, если вы сидите, позвольте телу найти медленный естественный ритм. Если стоите - слегка покачивайтесь, перенося вес между стопами. Движение должно быть органичным и успокаивающим, а не вынужденным.

Исследование 2016 года показало, что вестибулярная стимуляция с помощью качелей значительно улучшила уровень тревоги, уровень стресса, артериальное давление. Также улучшились частота дыхания и качество сна.

5. "Самообнимания"

Объятия вызывают высвобождение окситоцина - гормона, связанного со снятием стресса. "Самообнимания" могут дать подобные результаты.

Скрестите руки на груди, как будто обнимая себя. Обопритесь руками на плечи и осторожно, равномерно надавливайте. Задержитесь в этом положении на несколько медленных вдохов, почувствуйте тепло и тяжесть вашего прикосновения.

Исследования показывают, что скрещивание рук над средней линией тела уменьшает интенсивность боли. Давление от самообъятий имитирует ощущение того, что вас кто-то обнимает, активируя парасимпатическую нервную систему. Это помогает уменьшить реакцию "борись или убегай" на стресс и снижает уровень кортизола, создавая ощущение безопасности и комфорта.

Ранее УНИАН рассказывал, как перестать кричать на детей. Детский психолог Бекки Кеннеди объяснила, что кричать время от времени можно, но это может иметь долгосрочные негативные последствия. Маленькие дети могут ошибочно принять кратковременную вспышку гнева родителей за что-то более серьезное и постоянное.

Поэтому родителям нужно быстро попросить прощения и назвать чувства, которые заставили их выйти из себя. Она называет этот процесс "исправлением", и он призван успокоить ребенка - дать ему понять, что родители любят его, даже когда злятся, и смоделировать позитивное, ответственное поведение.

Вас также могут заинтересовать новости: