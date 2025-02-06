Поливать орхидею можно традиционным способом, а можно использовать новый метод, который рекомендуют эксперты.

Как поливать орхидею, чтобы она цвела, но не сгнила? Этим вопросом задаются многие начинающие и уже опытные цветоводы. Орхидеи, безусловно, являются популярными комнатными растениями, но они имеют репутацию довольно сложных в уходе.

Эксперты Just Add Ice Orchids предлагают необычный метод полива орхидеи, чтобы она была здоровой и радовала цветением, пишет express.

Марсель Бунекамп, директор по выращиванию Just Add Ice, утверждает, что полив льдом - самый простой способ гарантировать, что орхидея получит ровно столько воды, сколько нужно - не слишком много и не слишком мало.

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Как пишет издание, полив тропического растения льдом может показаться странным. Однако исследования Университета штата Огайо и Университета Джорджии показали, что орхидеи, политые таким методом, сохраняют такую ​​же долговечность цветков, жизненную силу, здоровье корней и побегов, как и те, которые поливали традиционными методами.

Как поливать орхидею льдом?

Эксперты Just Add Ice говорят, что кубики льда необходимо положить поверх субстрата под листья. Они уверяют, что лед не повредит листьям.

"Если вы не можете сразу поместить весь лед в горшок, подождите, пока часть его растает, прежде чем добавлять еще. Не кладите лед на макушку растения", - говорят эксперты.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как выбрать орхидею для дома.

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