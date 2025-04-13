Эксперт считает, что, вероятно, решить проблему очень легко, и для этого не понадобятся дорогие удобрения.

Если ваш спатифиллум, известный еще как женское счастье, не цветет, возможно, решить проблему значительно легче, чем вы думаете. Для этого не нужны дорогие удобрения, а достаточно найти для этого растения "правильное" место в доме, пишет Express.

"Большинство людей допускают одну простую ошибку, из-за которой их спатифиллум не цветет, и исправить ее проще, чем вы думаете", - отметил флорист с более чем 25-летним стажем Дэвид Дениер.

По его словам, основная ошибка садоводов-любителей, которые выращивают женское счастье, заключается в том, что они размещают вазон в неправильно освещенном месте. Он утверждает, что слишком много прямых солнечных лучей обожжет листья, а когда слишком мало - растение не будет цвести.

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"Если ваша мирная лилия имеет листья и не цветет, ей, вероятно, нужен более яркий свет", - подчеркнул он.

Дениер говорит, что лучшее место для спатифиллума - у окна, выходящего на восток. В таком случае солнечный свет будет достаточно ярким и одновременно не будет палить так, как это может быть на южной стороне.

Еще одна распространенная ошибка при выращивании женского счастья - что растение не имеет должного уровня влажности.

"Спатифиллум - это тропическое растение, а это означает, что сухой воздух может мешать ему. Я всегда рекомендую регулярно опрыскивать его или держать в естественно влажных помещениях, таких как ванная комната или кухня", - рассказал эксперт.

При поливе, по его словам, ключевым моментом является сбалансированность. Переувлажнение так же вредно, как и недостаточный полив.

"Лучшее правило - подождать, пока верхний дюйм почвы станет сухим, а затем тщательно полить. Если листья опускаются, это означает, что ваше растение говорит вам, что оно испытывает жажду", - отметил флорист.

Ранее УНИАН рассказывал, как поливать орхидею, чтобы цветы были круглый год. Женщина спросила в соцсетях, как лучше всего поливать орхидею, ведь уход за этим растением непростой. Большинство пользователей-любителей комнатных растений ответили, что лучший способ - это погружение горшка с растением в воду.

После погружения эксперты советуют ставить орхидею на поддон с галькой - это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит застой воды.

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