Названы шесть преимуществ кефира для здоровья.

Кефир - это ферментированный, богатый пробиотиками напиток с кислым вкусом и кремовой консистенцией, похожий на жидкий йогурт, пишет Forbes.

Дипломированные диетологи рассказали о потенциальной пользе кефира для здоровья, которая варьируется от улучшения здоровья кишечника и контроля уровня сахара в крови до уменьшения воспаления.

"Кефир - это напиток с высоким содержанием питательных веществ, который содержит высококачественный белок, кальций и витамины A, D и B12", - отметила зарегистрированный диетолог из Огайо и директор по вопросам питания и регулирования Национального совета по молочным продуктам Меган Майзано.

Также он содержит молочную, уксусную и гликолевую кислоты, небольшое количество этилового спирта, углекислый газ и полисахариды.

Кефир - польза для здоровья

Кефир может принести ряд преимуществ для здоровья, в том числе способствовать здоровью кишечной микрофлоры, помогает контролировать уровень сахара в крови и уменьшать воспаление. Что говорят текущие исследования о потенциальной пользе кефира для здоровья:

Хороший источник пробиотиков (диетолог, специализирующийся на здоровье кишечника Джули Бальзамо отметила, что кефир содержит различные штаммы живых бактерий, что делает его богатым и разнообразным источником пробиотиков. Некоторые из потенциальных преимуществ пробиотиков включают их способность изменять состав бактерий в кишечнике, улучшать барьерную функцию кишечника, поддерживать здоровое пищеварение и способствовать выработке короткоцепочечных жирных кислот. Они также могут помочь модулировать иммунную систему и уменьшить воспаление).

Регулирует уровень сахара в крови (потребление кефира может помочь контролировать уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом 2 типа).

Уменьшает воспаление (кефир ингибирует активность провоспалительных цитокинов - белков, которые играют роль в боли и воспалении - и увеличивает концентрацию противовоспалительных цитокинов).

Улучшает здоровье мозга и настроение (по словам диетологов, кефир снижает риск и симптомы психологических расстройств, таких как тревога и депрессия. Также он может влиять на память и когнитивные функции, снижать риск неврологических заболеваний благодаря своей способности уменьшать воспаление).

Укрепляет кости (кефир содержит кальций, витамин D и фосфор, он может способствовать укреплению и поддержанию крепких костей).

Защищает от вирусов (противовирусные свойства кефира могут помочь вашей иммунной системе бороться с вирусными инфекциями).

Напомним, ранее диетологи назвали продукты, которые они никогда не едят.

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