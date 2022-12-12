Что нужно пить на ночь, чтобы убрать живот, и блистать во время новогодних праздников - узнайте в материале УНИАН.

Изнурительные диеты и тренировки подходят не всем, но похудеть и наконец избавиться от надоедливого "животика" хотят многие. Потому особой популярностью пользуются дренажные напитки, которые помогают избавиться от отеков и лишних килограммов.

В этой статье вы узнаете, что пить на ночь, чтобы сбросить вес. Оказывается, худеть во сне очень легко. Важно правильно подобрать сильно жиросжигающий напиток.

Что пить перед сном, чтобы хорошо спать и худеть - простые напитки

Эксперты и диетологи, в первую очередь, советуют не переедать перед сном, ведь никакой жиросжигающий напиток не поможет убрать "животик", если вы поужинаете слишком плотно.

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Эффективные напитки для борьбы с лишним весом:

Ананасовый сок,

Грейпфрутовый сок,

Зеленый чай,

Ромашковый чай,

Кефир.

Эти простые напитки действительно помогут вам похудеть. Однако не стоит забывать индивидуальные особенности вашего организма. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или другие хронические заболевания, выбор напитков лучше обсуждать с врачом.

"Тяжелая артиллерия": рецепты напитков для похудения и от отеков

Многие люди, думая о том, что нужно пить на ночь, чтобы убрать живот, почему-то сразу представляют себе какие-то химикаты и опасные добавки, которые могут пагубно повлиять на организм. На самом же деле, напиток от отеков и лишнего веса может быть натуральным и даже полезным. Предлагаем 5 рецептов простых напитков, которые помогут вам сбросить вес.

Напиток из огурцов и лайма. Измельчите в блендере один огурец, а второй нарежьте кружочками. Затем смешайте кусочки и пюре из огурца с соком одного апельсина и одного лайма. Полученную смесь нужно разбавить литром газированной воды, подсластить небольшим количеством меда и украсить листиками мяты.

Напиток из корицы и грейпфрута. Небольшое количество сахара разогрейте в стакане минеральной воды и добавьте туда две палочки корицы. Прокипятите сладкую воду и остудите, после чего добавьте туда 500 мл. сока грейпфрута и столько же минеральной воды. Затем добавьте немного семян аниса, мяту и лед. Такой напиток не только хорошо охлаждает, но и эффективно борется с отеками и лишним весом.

Напиток из лимона и мяты. Из четырех лимонов нужно выжать сок, еще один лимон нарежьте ломтиками. Сок и кусочки нужно смешать с литром газированной воды, после чего можно добавить мяту и, по желанию, лед. Простой напиток для сжигания жира тонизирует и борется с лишним весом, а мята поможет вам лучше уснуть.

Латте с куркумой. Такой напиток от отеков приятно удивит гурманов. Для приготовления смешайте одну чайную ложку куркумы со стаканом подогретого молока, добавьте туда щепотку любимых специй (немного черного перца или корицы). Любители пикантного вкуса могут добавить немного имбиря. Куркума эффективно борется с лишним весом, а теплое молоко поможет улучшить сон.

Напиток из лайма, шалфея и груши. Нарежьте лайм и грушу, добавьте к ним листики шалфея, которые предварительно лучше истолочь в ступке или помять руками. Смешайте все это с 250 мл. грушевого сока и таким же количеством газированной воды, добавьте лед. Освежающий вкус и мощный дренаж от отеков - этот напиток вам точно понравится.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как похудеть за неделю с помощью доступных продуктов.

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