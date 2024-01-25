Сложный аромат и вкус кардамона делают его незаменимым продуктом на многих кухнях.

Добавление кардамона в блюдо не просто улучшает его вкус. Витамин С, магний, рибофлавин, ниацин и калий делают кардамон идеальной специей для укрепления здоровья. Именно его питательный профиль гарантирует достойное место в вашем рационе, пишет pinkvilla.com.

"Кардамон можно использовать в ряде блюд, чтобы повысить пищевую ценность. Однако, несмотря на большую пищевую ценность, употреблять его можно не всем. Например, человек, страдающий низким кровяным давлением или принимающий лекарства от артериального давления, может быть не в состоянии принимать кардамон. Поэтому прежде, чем добавлять кардамон, нужно это учитывать", - отметила доктор Аллен Конрад.

Кардамон - 10 преимуществ

Помимо кулинарной привлекательности, польза кардамона для здоровья разнообразна, что делает его любимым выбором для знающих людей. Итак, кардамон:

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Богат антиоксидантами, которые защищают организм от многочисленных хронических заболеваний, таких как гипертония (3).

Обладает мощным противовоспалительным действием. Исследования показывают, что биологически активные соединения кардамона оказывают противовоспалительное действие.

Может регулировать кровяное давление. Кардамон может помочь людям с гипертонией.

Может помочь в борьбе с раком. Уникальные соединения кардамона продемонстрировали способность противодействовать раковым клеткам.

Может предотвратить хронические заболевания. Противовоспалительная природа кардамона предполагает, что он может служить защитным барьером против хронических заболеваний.

Может улучшить пищеварение. Кардамон на протяжении поколений известен как средство, способствующее пищеварению. Будь то успокоение расстройства желудка или потенциальное заживление язв, его лечебные свойства делают его любимым природным средством.

Может улучшить здоровье полости рта. Неприятный запах изо рта или потенциальный кариес могут стать серьезной проблемой. Кардамон с его антибактериальными свойствами выступает спасителем.

Может контролировать метаболический синдром. Предварительные исследования указывают на способность кардамона бороться с маркерами метаболического синдрома. Это может играть роль в снижении уровня холестерина и сахара в крови.

Может лечить различные недуги. Исторически целебное прикосновение кардамона искали при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит и даже псориаз.

Защитник печени. Исследования показывают перспективу и такого целебного свойства кардамона.

Напомним, ранее врач-диетолог назвала самые полезные орехи.

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