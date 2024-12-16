'Формат, которого мы не представляем': 'живой Нострадамус' предсказал Третью мировую войну

Мужчина отметил, что эскалационная риторика звучит как от России, так и от Китая, поэтому риски растут.

Экстрасенс Атос Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом", заявил, что Третья мировая война может начаться гораздо раньше, чем ожидается. Однако ее формат может быть неожиданным и значительно отличаться от традиционных представлений о глобальном конфликте, заявил он в интервью для Daily Star.

Саломе уже делал несколько прогнозов, связанных с растущей напряженностью в мире. Еще в прошлом году он предупреждал, что признаки войны могут стать очевидными к концу 2024 года. Но теперь он предполагает, что основные битвы могут развернуться не на поле боя, а в цифровом пространстве.

"Это война не просто людей, а машин", - сказал Саломе.

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Он обратил внимание на новый уровень агрессии России, в частности на запуск сверхзвуковой ракеты "Орешник" в сторону Днепра, а также на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который подчеркнул готовность страны "защищать себя любыми средствами". "Поэтому несомненно повышаются настроения по эскалации войны", - заметил Саломе.

Кроме того, экстрасенс выделил потенциальное обострение напряженности между Китаем и США, в частности из-за киберугроз. "Конечно, недавние взаимные обвинения в кибершпионаже вызвали беспокойство относительно неизбежной сокрушительной хакерской атаки, которая может парализовать системы защиты или инфраструктуру", - предупредил Саломе.

Он также выразил опасения относительно возможного "скоординированного глобального сбоя" в технологических системах. По его словам, "Южно-Китайское море, которое уже является ареной территориальных споров, станет ареной критического события, которое потенциально может вызвать массовые кибератаки".

Еще одним аспектом, на который обратил внимание Саломе, является космическое оружие. "Россия тайно создает оружие с ядерным потенциалом для ASAT, противоспутниковых целей. Она заблокировала призывы США и Японии укрепить договоры, запрещающие ядерное оружие в космосе. Атака приведет к манипулированию такими связями и приведет к разрушению гражданских и военных систем и, возможно, разожжет войну неопределенного масштаба", - отметил он.

Саломе также добавил, что существует скрытая угроза, связанная с искусственным интеллектом, о которой пока мало известно. "Что-то новое, возможно, связанное с погруженным искусственным интеллектом, еще не было обнародовано. К этому добавляется элемент неопределенности, который добавляется к другим уже имеющимся напряжениям", - резюмировал он.

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