Как в домашних условиях прочистить умывальник, чтобы не ждать, пока стечет вода - узнайте на УНИАН.

К сожалению, засор в раковине - частое явление, с которым сталкиваются многие люди. В такой ситуации иногда не помогает даже вантуз, а химические средства далеко не всегда оказываются действенными. УНИАН подскажет, как прочистить засор в раковине подручными средствами.

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Почему засоряется раковина - основные причины

Засоры чаще всего образуются в трубах, отходящих от умывальника в ванной или на кухне. Иногда причиной может оказаться даже, на первый взгляд, безобидная вещь. Среди наиболее распространенных причин эксперты выделяют:

еду ;

Частички пищевых отходов попадают в "колено" - изогнутую часть трубы, которая находится сразу под умывальником. Там они оседают на дно и, накапливаясь, образуют засор. Устранить его просто: или снять часть трубы и очистить вручную, или воспользоваться химикатами, которые размягчают мусор. Лучше всего, конечно, устанавливать измельчитель, тогда остатки еды можно будет смывать в умывальник, а не выбрасывать в мусорное ведро.

жир ;

Причем, жир не только от пищи животного происхождения, но и растительное масло. Сам по себе жир создает липкий осадок, на который "притягиваются" остатки продуктов, из-за чего образуется "мусорная пробка". Усугубляет ситуацию холодная вода, при которой жир застывает и становится гуще. Идеальный вариант - вообще не сливать жир в раковину, а использовать для этого отдельный контейнер.

мыло.

Такой продукт, кроме своей основной функции - удаления бактерий - еще и имеет другую, обратную, сторону. Соединяясь с остатками еды и сторонними жидкостями, мыло образует влажную плотную массу, из-за которой и появляется засор. Именно поэтому руки лучше мыть в умывальнике, а раковину на кухне использовать только для мытья посуды.

Причиной засора в ванной комнате, чаще всего, становятся волосы. Однозначная и уверенная рекомендация сантехников - необходимо использовать сеточку и регулярно ее чистить.

Забилась раковина - что делать и куда бежать

Если уж так случилось, что раковина на кухне перестала пропускать воду и "радует" вас непривлекательным бассейном из пищевых отходов, самое время вспомнить о способах устранения засоров. Всего их три:

химический;

механический;

народный.

Использовать можно как по отдельности, так и вместе.

Химический способ - это вариант борьбы с засорами, во время которого в борьбу вступают различные средства: кислоты, щелочи, порошки, гели и жидкости. Их несложно найти в любом магазине бытовой химии. Всё, что вам нужно - это прочесть информацию на этикетке и строго следовать инструкции. Как правило, подобные средства заливают в сливное отверстие на 30 минут, а затем смывают горячей водой.

ВАЖНО: ни в коем случае не наклоняйтесь над раковиной, пока идет процесс очистки, даже если слив издает нетипичные звуки. Никакой новой информации вы оттуда не получите, а химический ожог - запросто.

Механический способ - это удаление засоров вручную. Первым в игру вступает вантуз - инструмент, который есть в каждом доме. Вам нужно залить раковину на 1\3 горячей водой, а затем вантузом "прогнать" воду по принципу насоса. Делать это лучше максимально энергично.

Читайте такжеКак постирать свитера, чтобы они долго служили: не совершайте грубую ошибкуНо иногда случается так, что вантуз оказывается бессилен, тогда на помощь приходит тяжелая артиллерия - трехметровый сантехнический трос. На одном его конце есть ручка, а на втором - наконечник в форме пики. Вы погружаете трос в раковину и проталкиваете до тех пор, пока не избавитесь от мусора.

Если дом у вас старый, а трубы закладывали еще при царе Горохе, то пользоваться тросом нужно осторожно, чтобы ничего не испортить. Категорически запрещено прибегать к помощи троса владельцам пластиковых, хромированных или латунных сифонов.

Народный способ - применение различных непродовольственных и продовольственных товаров. На самом деле, некоторые продукты могут составить достойную конкуренцию химическим средствам.

пищевая сода (3 ст.л соды на 1 стакан уксуса) - залить раствор в раковину, подождать 10-15 минут и смыть горячей водой;

(3 ст.л соды на 1 стакан уксуса) - залить раствор в раковину, подождать 10-15 минут и смыть горячей водой; порошок (3 ст.л порошка, 3 ст.л соды, 1 стакан уксуса) - вылить в слив, подождать 20-30 минут, залить большим количеством горячей воды;

(3 ст.л порошка, 3 ст.л соды, 1 стакан уксуса) - вылить в слив, подождать 20-30 минут, залить большим количеством горячей воды; лимонная кислота (100 гр) - засыпать в сливное отверстие, залить 250 мл кипятка, через 20 минут смыть горячей водой.

Вне зависимости от того, какими средствами вы будете пользоваться для того, чтобы прочистить засоры, выполняйте простые, но важные рекомендации, приведенные ниже.

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