Эксперты назвали недорогое средство, которое мгновенное разъедает известковый налет.

Владельцы сантехники постоянно ищут новые способы, как убрать известковый налет в унитазе. В интернете есть немало рецептов очистительных смесей - от соды с уксусом до мощных химических препаратов. Но вряд ли вы слышали об очень дешевом и эффективном средстве против ржавчины, которое можно купить за менее чем 100 гривень.

Мы рассказали, как удалить известковый налет внутри унитаза с помощью необычного универсального вещества, которое есть в миллионах домов.

Чем убрать известковый налет в унитазе - эффективный способ

Ржавый налет на сантехнике вызывает жесткая вода. Из-за постоянного контакта с унитазом она откладывает минералы на стенках. Мощное средство от ржавчины в унитазе назвало издание Express - это обычная пена для бритья.

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В состав такой пены входят эмульгаторы и другие поверхностно активные вещества, которые есть в чистящих средствах. При этом она стоит недорого и не вредит здоровью. Такое универсальное средство можно использовать не только для чистки унитаза, но и любыми другими загрязнениями в доме.

Чтобы убрать известковый налет с унитаза, просто нанесите пену на ёршик и потрите линию подачи воды. Следы ржавчины уйдут, а вместе с ними и неприятный запах. Если загрязнение особенно стойкое, опрыскайте его пеной и оставьте на 30 минут, а затем протрите место жестким ершиком. После смывания можно ещё раз "пройтись" ершиком в пене по труднодоступных местах.

Пена для бритья может пригодиться и во многих других ситуациях. К примеру, её можно наносить на плитку и швы, чтобы убрать старые загрязнения. Пожелтевшую ванну также можно мыть с этим чудо-средством. А налет на кране смазывают пеной на 10 минут и затем убирают влажной тряпкой.

Ранее мы также рассказывали, что сделать, чтобы не потели стекла автомобиля. Трудно поверить, но в этом автомобилистам также помогает пена для бритья!

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