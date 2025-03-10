Для успешной эксплуатации посудомойки стоит учитывать распространенные ошибки.

Посудомоечные машины давно превратились из предмета роскоши в привычную бытовую технику в домах украинцев. Тем не менее, далеко не каждый знает, как правильно загружать посуду в посудомойку, чтоб добиться наилучшего результата.

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Как загружать посуду в посудомойку - пять главных ошибок

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Посудомоечная машина - это настоящее спасение на кухне. Цикл ее мытья длится от двух до четырех часов и на выходе вы получаете идеально чистую посуду. Однако для этого вся посуда должна быть правильно размещена.

Эксперт по ремонту бытовой техники в Domestic & General Ян Палмер-Смит рассказал Express, какие распространенные ошибки совершают люди при эксплуатации этого прибора.

Запуск полного цикла мытья

По словам Яна, постоянный запуск посудомойки на полном цикле, даже когда она наполовину пустая, может повредить технику.

"За полный цикл потребуется одинаковое количество воды и энергии, независимо от того, сколько посуды загружено", - отмечает он.

Эксперт советует по возможности заполнять машину до отказа для эффективной работы.

Предварительное ополаскивание посуды

Ян отметил, что необходимость ополаскивать посуду перед загрузкой в посудомойку является одним из самых больших мифов и приводит только к лишнему расходу горячей воды.

"Современные посудомоечные машины используют высокие температуры, которые позволяют без труда расщеплять стойкие пятна, поэтому предварительное ополаскивание посуды немного похоже на мытье автомобиля вручную перед тем, как отвезти его на мойку", - объяснил он.

К тому же современные моющие средства прекрасно справятся с пятнами на посуде. В то же время, если на кастрюлях или сковородках есть пригоревшая пища, то их можно предварительно замочить.

Перегрузка

Переполненная посудомойка не будет качественно мыть посуду, так как вода не сможет беспрепятственно попадать на все поверхности. Убедитесь, что между предметами достаточно места для циркуляции воды.

Как правильно загружать посудомойку - чашки стаканы должны быть на верхней полке, а тарелки, кастрюли и сковородки - внизу.

Оставлять еду на посуде

По словам эксперта, хотя посуду можно не ополаскивать, ее нужно очищать от остатков пищи, иначе техника может засориться.

"Частицы пищи могут повредить фильтр и дренажную систему машины, поэтому перед загрузкой посуды обязательно очистите ее от крупных кусков пищи", - советует Ян.

Размещение посуды вместе

Последний пункт касается того, как загружать столовые приборы в посудомоечную машину. Эксперт подчеркивает, что если их разместить близко друг к другу, то эти предметы не помоются должным образом. Столовые приборы и кухонные принадлежности нужно укладывать ручками вверх.-

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