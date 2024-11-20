Рекомендуется потреблять от 400 до 600 мг в день флаванолов.

Богатый флаванолом какао способен защитить сосудистую систему организма от стресса даже после употребления жирной пищи. Выбор продуктов питания в стрессовый период может сократить негативное влияние стресса на сердечно-сосудистую систему.

Издание Medical Xpress пишет, что недавнее исследование Бирмингемского университета показало, что продукты с высоким содержанием жиров могут негативно влиять на работу сосудов и транспортировку кислорода в мозг. В то же время флаваноловые соединения, в изобилии содержащиеся в какао и зеленом чае, могут защищать сосуды при повседневном стрессе.

В этом исследовании научная группа обнаружила, что употребление какао с высоким содержанием флаванолов в сочетании с жирной пищей может частично нейтрализовать воздействие жирной пищи и защитить сосудистую систему от стресса.

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Розалинд Бэйнхэм, первый автор статьи, объяснила:

Флаванолы - это тип соединений, которые содержатся в различных фруктах, овощах, чае и орехах, включая ягоды и необработанное какао. Известно, что флаванолы обладают полезными свойствами, в частности, регулируют кровяное давление и защищают сердечно-сосудистую систему.

Команда исследователей подтвердила, что употребление жирной пищи вместе с напитком с низким содержанием флаванолов при психическом стрессе снижало сосудистую функцию (на 1,29% FMD) и продолжалось до 90 минут после окончания стрессового события. Результаты также показали, что напиток из какао с высоким содержанием флаванолов эффективно предотвращает снижение сосудистой функции после стресса и употребления жиров.

В своей предыдущей работе команда исследователей также обнаружила, что употребление продуктов с высоким содержанием жиров снижает оксигенацию головного мозга в префронтальной коре во время стресса. Однако флаванолы какао не улучшали оксигенацию головного мозга и не влияли на настроение.

Доктор Катарина Рендейро, доцент кафедры диетологии Бирмингемского университета, добавила:

Это исследование показывает, что употребление напитков или продуктов с высоким содержанием флаванолов может быть использовано в качестве стратегии для смягчения некоторых последствий неправильного выбора продуктов питания для сосудистой системы. Это может помочь нам принимать более взвешенные решения о том, что мы едим и пьем в стрессовые периоды.

Если какао не ваш любимый напиток, есть и другие способы получить большую дозу флаванолов, например, зеленый или черный чай и ягоды. Последние опубликованные рекомендации по потреблению флаванолов рекомендуют от 400 до 600 мг в день.

Ранее УНИАН писал, как зеленый чай влияет на желудок.

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