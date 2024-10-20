Имбирь богат антиоксидантами и может снизить риск некоторых видов рака.

Имбирь на протяжении тысяч лет используют для лечения различных заболеваний, включая боль, тошноту, простуду, а также для облегчения метеоризма и избавления от расстройств нервной системы, пишет health.com.

Отмечается, что колоссальную пользу имбиря для здоровья подтверждают значительные исследования.

Фактически имбирь воспринимается, как потенциально противомикробное, противовоспалительное и антиканцерогенное средство. Кроме того, корень имбиря изучался на предмет его воздействия на расстройства пищеварения, артрит, рак и различные факторы, связанные со здоровьем сердца.

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Имбирь - польза для здоровья

Как указывается в публикации, напиток на основе имбиря - мощный "эликсир здоровья" обладает следующими преимуществами:

Богат антиоксидантами. Боактивные соединения, которые содержатся в имбире, способствуют укреплению здоровья организма. Они омогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, предотвращая таким образом окислительный стресс и болезнетворное повреждение клеток.

Может облегчить болезненность мышц и суставов. Это подтверждают клинические испытания. Другие исследования показывают, что имбирь может помочь облегчить симптомы артрита.

Может облегчить дискомфорт в области пищеварения (вздутие живота, метеоризм, боль и тошнота). Было доказано, что имбирь успокаивает органы пищеварения, стимулируя сокращения желудка и способствуя перистальтике кишечника.

Может улучшить кровоток. Исследования показывают, что имбирь может играть роль в улучшении вазодилатации (открытие и расширение кровеносных сосудов для лучшего кровотока) и регулировании уровня натрия.

Может поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Отмечается, что некоторые клинические испытания также показывают, что имбирь может помочь контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Может улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний. Как пишет издание, ежедневный прием имбиря может быть полезен для контроля уровня холестерина.

Может снизить риск некоторых видов рака. Исследователи предполагают, что 6-гингерол в имбире способен поддерживать механизмы профилактики рака (избавление организма от поврежденных клеток, уничтожение раковых клеток, прекращение кровоснабжения опухолей, предотвращение роста и распространения раковых клеток).

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если есть имбирь каждый день.

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