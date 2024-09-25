Приправьте суп и уменьшите воспаление с помощью одного простого ингредиента - имбиря.

Когда мы думаем об идеальных ингредиентах для добавления в теплую, согревающую тарелку супа, мы часто думаем о луке, сельдерее или чесноке. Это отличные добавки, однако зачастую люди забывают об имбире. Обычно он используется в рецептах десертов и чая, но он также является мощным противовоспалительным средством, которое может улучшить вкус и добавить пользы вашим супам. Давайте рассмотрим, почему добавление имбиря в суп может стать решающим фактором для уменьшения воспаления и повышения общего самочувствия.

Как пишет EatingWell, воспаление - это естественная реакция организма на травмы и инфекции. Оно помогает исцелять, защищать и оберегать наши тела. Острое воспаление, такое как отек от растяжения лодыжки или пореза, необходимо для восстановления. Однако хроническое воспаление, которое возникает, когда воспалительная реакция организма постоянно активна, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, артрит и даже некоторые виды рака.

Как пишет издание, питание играет важную роль в управлении воспалением. Продукты, которые мы едим, могут либо усугубить воспаление, либо помочь уменьшить его в организме. Например, диеты с высоким содержанием сахара, обработанных пищевых продуктов и насыщенных жиров могут способствовать хроническому воспалению. При чрезмерном потреблении эти продукты и ингредиенты могут увеличить выработку противовоспалительных цитокинов, которые являются сигнальными молекулами, способствующими воспалению в организме. Диеты, богатые фруктами, овощами, семенами, орехами и специями, такими как имбирь, могут помочь бороться с воспалением и улучшить общее состояние здоровья.

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Имбирь: натуральное противовоспалительное средство

По данным EatingWell, имбирь часто используется в различных рецептах и ​​чаях и на протяжении столетий использовался в традиционной медицине из-за его противовоспалительных свойств. Эти противовоспалительные свойства приписываются активным соединениям: гингеролу, шогаолу и парадолу. Эти соединения отвечают за характерный пряный вкус имбиря и помогают уменьшить воспаление на клеточном уровне.

Гингерол является наиболее биологически активным соединением имбиря и в первую очередь отвечает за его противовоспалительное действие, подавляя выработку провоспалительных цитокинов и ферментов, которые участвуют в процессе воспаления. Это ингибирование помогает уменьшить отек и боль, особенно при таких состояниях, как остеоартрит и ревматоидный артрит.

Шогаол и парадол - это соединения, которые образуются при приготовлении или сушке гингерола. Они оба способствуют смягчать воспаление, подавляя выработку оксида азота, молекулы, которая может привести к хроническому воспалению при избыточном производстве.

Как добавлять имбирь в супы - советы

Издание отмечает, что добавление имбиря в супы - отличный способ улучшить вкус, одновременно помогая уменьшить воспаление. Свежий имбирь - наиболее распространенная форма, используемая в супах. Его острый и слегка пряный вкус хорошо сочетается с различными пикантными ингредиентами. Вы можете натереть его на терке или мелко нарезать свежий имбирь и посыпать им суп в начале процесса приготовления, чтобы позволить этим ароматам кипеть и пропитать бульон.

Имбирный порошок - еще один отличный вариант, особенно если вы хотите получить более концентрированный вкус. Он долго хранится и может использоваться в различных рецептах. При использовании начните с небольшого количества и добавляйте больше по желанию. Для тех, кто любит нотку сладости, засахаренный имбирь также можно измельчить и добавить в некоторые рецепты супов и салатов, придав им уникальный вкус.

Имбирь также прекрасно сочетается с корнеплодами, курицей и даже морепродуктами, что делает его универсальным дополнением к различным супам.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что будет, если есть имбирь каждый день.

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