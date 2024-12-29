Сахар - это не самый полезный продукт, и многие диетологи рекомендуют обходиться без него. Однако для поклонников кофе абсолютно нормально добавить в напиток пару ложек этого продукта, потому что нечем заменить. Оказалось, что положить в кофе вместо сахара можно очень много разных подсластителей.
Почему лучше пить кофе без сахара
Одна из причин, почему нельзя добавлять сахар в кофе, кроется в свойствах самого напитка. По словам любителей ароматного напитка, если зерна хорошие, а кофе сварен качественно, сахар его только портит. Вы не сможете насладиться истинным вкусом и запахом при наличии подсластителя.
Если руководствоваться такой логикой, то получается, что кофе лучше пить в чистом виде и обязательно свежесваренным. Такая привычка позволяет снизить общую калорийность дневного рациона, повысить концентрацию внимания, улучшить пищеварение и стабилизировать сахар в крови.
Чем заменить сахар в кофе при диете или просто так
Для людей, которые не видят для себя возможности или не находят желания употреблять напиток таким, какой он есть, важно знать, какая лучшая альтернатива сахару в кофе. Оказалось, что их великое множество:
- Мед. Продукт богат полезными веществами, способен повысить тонус организма и укрепить иммунитет. Правда, мед вместо сахара в кофе лучше добавлять, когда напиток не очень горячий, иначе пчелиный продукт теряет свои свойства.
- Стевия. Популярная альтернатива сахару, ведь именно из листьев такого растения делают разные заменители вредного продукта. Стевия вместо сахара - прекрасный выбор, ведь расход ее экономный, сладость выше, а пользы больше.
- Ванильный экстракт. Сам по себе он не обладает никаким сладким вкусом, но имеет соответствующий аромат. За счет этого создается иллюзия, что вы добавили в напиток что-то сладкое. Кстати, даже существует мнение, будто регулярное употребление блюд и напитков с ванильными экстрактами снижает тягу к вредным сладостям.
- Сироп клена или агавы. Оба этих продукта делают без добавления сахара, потому что ингредиенты и так достаточно сладки. Вкус кофе будет таким, как вам хочется, но никакого вреда организму такой напиток не причинит.
Также кофе без сахара для похудения смело можно пить с корицей. Она так же, как и ваниль, несладкая на вкус, но благодаря аромату вкусовые рецепторы можно легко обмануть.
Для любителей растительного молока рекомендовано миндальное - оно слаще, чем коровье или, к примеру, кокосовое, так что, напиток получится вкуснее. Если вопрос похудения вас не заботит, то смело можно добавлять в кофе сливки - они также способны немного его подсластить.