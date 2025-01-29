Извстный шеф-повар показал легкий способ нарезать популярный фрукт кубиками.

Авокадо сейчас на пике популярности, особенно среди любителей фитнеса и правильного питания. Известный во всем мире повар Гордон Рамзи поделился своим секретом по нарезке этого популярного фрукта.

Издание Mirror пишет, что подготовка авокадо к употреблению довольно-таки сложная задача.

Шеф-повар Гордон Рамзи поделился своим способом нарезки фрукта без особых усилий.

"Итак, это косточка. Так что будьте очень осторожны с этим кусочком. Просто наколите ее, а потом просто поверните, и она выйдет. Потом мы просто очень аккуратно порежем его, крест-накрест. Будьте осторожны - не повредите ножом кожицу. Таким образом, вы легко нарежете авокадо кубиками", - рассказал именитый повар.

На этом хитрости не заканчиваются: он советует вынимать нарезанную кубиками мякоть маленькой ложкой, чтобы получились удобные кусочки.

Когда вы разрезаете авокадо пополам, косточку всегда нужно удалять, прежде чем вынимать мякоть. Это требует осторожности, потосму что приходится использовать нож.

Хотя некоторые предпочитают вынимать мякоть перед тем, как нарезать ее, Гордон предлагает сначала нарезать мякоть авокадо, а затем снять кожуру. Существует множество способов сделать это, но техника Гордона упрощает процесс.

Ранее УНИАН писал, как сделать так, чтобы авокадо не темнело.

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