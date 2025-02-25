Эксперты говорят, что положительный результат будет виден даже, если просто сократить потребление красного мяса.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что будет, если отказаться от мяса? Как пишет Parade, даже не нужно полностью отказываться от красного мяса, чтобы увидеть пользу. Диета с небольшим содержанием красного мяса уже может иметь большую пользу для здоровья.

"Даже сокращение потребления может иметь значение, особенно если вы едите большие порции или предпочитаете более жирные куски", - говорит Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетоло и дипломированный врач, работающий в Южной Каролине.

Как отказ от мяса влияет на организм?

Улучшается здоровье сердца

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Красное и переработанное мясо содержит больше насыщенных жиров и холестерина, чем многие другие формы белка.

"Если красное мясо, которое вы ели, было жирным, ультраобработанным или съедалось в больших количествах без баланса с фруктами, овощами и цельными зернами, отказ от него или сокращение потребления может снизить потребление нездоровых жиров, что приведет к потенциальным преимуществам для здоровья сердца", - гвоорит Манакер.

Улучшается контроль веса

Красное мясо, особенно жирные куски, калорийно, то есть может способствовать более высокому потреблению калорий.

Улучшается пищеварение

Как пишет издание, красное мясо может быть сложнее для переваривания организмом, поскольку в нем больше жира и белка. Это может быть особенно проблематично для людей с низким содержанием соляной кислоты в желудках.

"Для некоторых замена красного мяса на богатые клетчаткой растительные продукты, такие как фрукты, овощи и бобовые, может способствовать более здоровому пищеварению", - говорит Манакер.

При такой диете станет меньше запоров и вздутия живота, а также более регулярный стул.

Снижается риск рака

Всемирная организация здравоохранения классифицирует обработанное мясо, такое как хот-доги, бекон и салями, как канцероген группы 1. Это означает, что есть веские доказательства, связывающие их с повышенным риском колоректального рака.

"Даже необработанное красное мясо считается вероятным канцерогеном (группа 2А). Сокращение потребления красного мяса, особенно обработанных видов, может помочь снизить риск рака", - утверждает врач.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему нужно перестать ходить "по-маленькому" в душе.

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