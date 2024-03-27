Результаты эксперимента превысили все ожидания.

Журналистка из Индии Швета Сенгар на 6 месяцев отказалась от сахара, чтобы посмотреть, как это повлияет на ее лицо и тело.

"Раньше я верила, что моему лицу суждено вечно напоминать пушистый зефир. Это было не просто самовосприятие; это было убеждение, которого я крепко держалась, подкрепленное годами созерцания того, что я считала круглым бесформенным лицом в зеркале. Я даже не подозревала, что мое путешествие к открытию своего лица, тела и себя начнется с простого решения: бросить сахар", - рассказывает Швета, которую цитирует Тоԁау.

По ее словам, до этого она время от времени лакомилась сладостями, но не задумывалась, какое это влияние имеет на ее организм и кожу. Правда раскрылась, когда она начала исследовать вопросы питания и здоровья.

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"Просматривая исследования и статьи, я была поражена, узнав о взаимосвязи между потреблением сахара и различными проблемами с кожей, включая воспаление, акне и преждевременное старение. Вдруг безобидное удовольствие от перекуса с сахаром показалось не очень приятным. Вскоре я принял решение попрощаться с сахаром и больше следить за тем, что я кладу в желудок", - отмечает женщина.

Она все еще ела пищу, изготовленную с сахаром, но избегала сладостей и газированных напитков. Первые недели были очень сложными и понадобился невероятный уровень дисциплины, чтобы побороть желание съесть что-то сладкое.

"Но с каждым днем я все больше приспосабливалась к потребностям своего тела, внимательнее относилась к своему выбору относительно того, что вкладываю в него. Я сократила потребление сладких напитков и заменила их травяными чаями и черным кофе. Убрать сладости было немного сложнее, чем ожидалось. Борьба за то, чтобы удержаться от назойливых мыслей, была реальной. Постепенно мне стало легче контролировать свою тягу, даже в периоды, когда я могла думать только о шоколадных конфетах", - вспоминает журналистка.

Как добавляет редактор по вопросам питания в издании Натали Риццо, исследования показали, что чрезмерное потребление сахара связано с воспалением кожи и вспышками псориаза.

"Тем не менее, ежедневная рекомендуемая норма добавления сахара составляет менее 50 граммов (примерно 12 чайных ложек), поэтому употребление немного сахара не вызовет воспаление. Эти исследования рассматривают людей, которые едят больше рекомендованного количества. Как правило, воспаление кожи проявляется в виде прыщей или угрей, но оно также может вызвать вспышки экземы, которые связаны с сухостью кожи", - объясняет она.

По словам Шветы, первое, что изменилось, это ее лицо. С него исчезли отеки, о существовании которых она даже не подозревала. То, что она видела в зеркале, очень отличалось от того, что она привыкла, в хорошем смысле.

"Ежедневное потребление сахара, превышающее рекомендованную, может привести к увеличению веса, что может проявляться в виде вздутия живота или отечности. Воспаление, вызванное чрезмерным содержанием сахара, также может вызвать легкое вздутие", - замечает Риццо.

Однако на этом трансформация журналистки не остановилась. Она больше не страдала от перепадов в количестве энергии. Ее состояние стало более стабильным. Освободившись от воспаления, вызванного сахаром, ее лицо приобрело новое сияние, будто кожа подверглась омоложению.

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