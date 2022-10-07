Шуточную петицию о референдумы в Калининграде о вхождении в состав Чехии с результатом в 98% поддержали уже почти 19 тысяч человек.

Чехи потроллили Российскую Федерацию, "аннексировав" Калининград. Данное решение поддержали почти 19 тысяч человек.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте petice.com.

Предложение появилось 27 сентября. Автор указал, что это "уникальная возможность расширить территорию Чехии и наконец получить выход к морю".

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При этом от властей страны требуют ввести войска в Калининград, провести референдум о присоединении с результатом 98% голосов "за", а после чего аннексировать область и переименовать город в Краловец.

Кроме того, в петиции говорится о восстановлении исторической справедливости, потому что Калининград основан чехами, поэтому эта территория принадлежит Чехии. Дело в том, что тевтонскую крепость Кенигсберг - Краловец по-чешски, Крулевец по-польски и Караляучюс по-литовски - построили и назвали в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, который вел крестовые походы против языческих племен Пруссии.

Но на этом троллинг не закончился. Так, 4 октября в аккаунте KralovecCzechia в Twitter опубликовали первое сообщение, в котором говорится, что 97,9% жителей Калининграда проголосовали за воссоединение с Чехией и переименование города в Краловец.

У Краловца уже есть сайт, на котором можно увидеть карту нового чешского региона, своя авиакомпания с рейсами в Прагу и Остраву, филармония, театр и университет имени короля Пржемысла Отакара II, а также Пивной поток-1 и Пивной поток-2. Кроме того, "туристы" могут посетить пляжи Балтийского моря и гавань, где готовится спуск на воду авианосца Карел Готт.

Шутку поддержало посольство США в Чехии и в официальном Twitter-аккаунте спросило Минобороны Чехии, не нужен ли им авианосец, чтобы разместить истребители F-35.

В свою очередь в МВД Чехии пожаловались, что не могут быстро найти эксперта по морским границам. При этом чешское статистическое агентство анонсировало перепись населения в городе.

К троллингу присоединились Почта Чехии, которая анонсировала марку в честь вхождения Калининграда в состав Чехии, а Чешская железная дорога объявила об изменениях в расписании с декабря - запускается рейс из Праги в Краловец.

Попытка аннексии территорий Украины - что известно

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории к России. При этом в МИД РФ заявили, что на "присоединенные" территории будет распространяться ядерная доктрина.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. В ответ на попытку аннексии территорий Украина подала заявку на членство в НАТО.

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